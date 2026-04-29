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Ferda destapa la infidelidad de su madre Hatice y desata el caos en la familia

La traición de su marido empuja a Ferda a cruzar todos los límites y airea que su madre Hatice le ha sido infiel a su padre con un banquero.

Ferda destapa la infidelidad de su madre Hatice y desata el caos en la familia

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Ferda pierde el control al descubrir que su todavía marido ha pasado la noche con Nur. Tras echarlos de casa, confiaba en que Mali se quedaría a su lado para empezar de cero lejos de los Yildiz, pero la realidad es muy distinta.

Incapaz de asumir que su esposo se haya acercado a Nur para intentar darle un hermano a Civan, la única esperanza para salvarle la vida, Ferda decide atacar a su madre Hatice. Delante de su hermano Tufan y de su padre Selman, revela que su progenitora le ha sido infiel con un banquero jubilado. Asegura haberlos visto juntos y le da a su padre una dirección para comprobarlo.

Selman se queda en shock, mientras Hatice lo niega todo y trata de desacreditar a su hija. Pero Ferda no piensa dar marcha atrás.

Leyla se guarda un as en la manga

La tensión aumenta con la llegada de Leyla, a quien Ferda también acusa de haber destrozado a su familia. La chef no se esconde y reconoce que su sed de venganza ha tenido consecuencias, incluso para la salud de Civan.

Mientras Hatice intenta recomponerse, Ferda busca unas cartas que demostrarían la infidelidad de su madre, pero han desaparecido.

En privado, Leyla da un paso más: sabe la verdad sobre Hatice y decide usarla a su favor. Le advierte que en esta familia todos guardan secretos… y que Ferda también tiene uno que podría cambiarlo todo. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Leyla?

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