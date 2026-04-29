Perdona nuestros pecados

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Gerardo traiciona a Elena con Toñita y ella intenta seducirlo en la ducha

Una noche de pasión con Toñita desata un auténtico terremoto en la vida de Gerardo, que decide romper matrimonio con Elena. Pero, ella trata de recuperarlo con una jugada inesperada.

Gerardo traiciona a Elena con Toñita y ella intenta seducirlo en la ducha

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Gerardo acompaña a Toñita a casa y la atracción entre ellos acaba imponiéndose. "No puedo reprimir lo que siento por ti", le confiesa el hermano de Aurora. Comienzan besándose y terminan viviendo una noche de pasión.

Gerardo le es infiel a Elena con Toñita

A la mañana siguiente, el joven médico habla con su mujer, Elena, y le deja claro que no quiere seguir fingiendo que su matrimonio funciona. "No tenemos intimidad, no compartimos nada y cuando hablamos discutimos", le explica antes de comunicarle su intención de separarse. Pero ella no está dispuesta a dejarlo ir. Para el hijo de Lamberto, sin embargo, no hay vuelta atrás: "Cuando estés dispuesta a aceptar la realidad, búscame", le responde con firmeza.

Gerardo es claro con Elena: "Me quiero separar de ti"

Lejos de rendirse, Elena decide jugar su última carta. Reúne valor y trata de reconquistar a su marido: lo sorprende en la ducha y, sin mediar palabra, lo besa, intentando reavivar la chispa entre ellos. ¿Conseguirá Elena que cambie de opinión?

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