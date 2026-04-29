Gerardo traiciona a Elena con Toñita y ella intenta seducirlo en la ducha

Gerardo acompaña a Toñita a casa y la atracción entre ellos acaba imponiéndose. "No puedo reprimir lo que siento por ti", le confiesa el hermano de Aurora. Comienzan besándose y terminan viviendo una noche de pasión.

A la mañana siguiente, el joven médico habla con su mujer, Elena, y le deja claro que no quiere seguir fingiendo que su matrimonio funciona. "No tenemos intimidad, no compartimos nada y cuando hablamos discutimos", le explica antes de comunicarle su intención de separarse. Pero ella no está dispuesta a dejarlo ir. Para el hijo de Lamberto, sin embargo, no hay vuelta atrás: "Cuando estés dispuesta a aceptar la realidad, búscame", le responde con firmeza.

Lejos de rendirse, Elena decide jugar su última carta. Reúne valor y trata de reconquistar a su marido: lo sorprende en la ducha y, sin mediar palabra, lo besa, intentando reavivar la chispa entre ellos. ¿Conseguirá Elena que cambie de opinión?