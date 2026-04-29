Momento destacado
Gerardo traiciona a Elena con Toñita y ella intenta seducirlo en la ducha
Una noche de pasión con Toñita desata un auténtico terremoto en la vida de Gerardo, que decide romper matrimonio con Elena. Pero, ella trata de recuperarlo con una jugada inesperada.
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Gerardo acompaña a Toñita a casa y la atracción entre ellos acaba imponiéndose. "No puedo reprimir lo que siento por ti", le confiesa el hermano de Aurora. Comienzan besándose y terminan viviendo una noche de pasión.
A la mañana siguiente, el joven médico habla con su mujer, Elena, y le deja claro que no quiere seguir fingiendo que su matrimonio funciona. "No tenemos intimidad, no compartimos nada y cuando hablamos discutimos", le explica antes de comunicarle su intención de separarse. Pero ella no está dispuesta a dejarlo ir. Para el hijo de Lamberto, sin embargo, no hay vuelta atrás: "Cuando estés dispuesta a aceptar la realidad, búscame", le responde con firmeza.
Lejos de rendirse, Elena decide jugar su última carta. Reúne valor y trata de reconquistar a su marido: lo sorprende en la ducha y, sin mediar palabra, lo besa, intentando reavivar la chispa entre ellos. ¿Conseguirá Elena que cambie de opinión?
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