El prometido de Valeria ve cómo se besa con Enrique que ya está divorciado

Bárbara y Enrique se encuentran cara a cara para firmar por fin el divorcio. Y la situación es más tensa de lo esperado.

Bárbara va a por todas y pone contra las cuerdas a su ya exmarido. Le dice que si no le da todo lo que pide contará a laprensa su infidelidad con Valeria y todo.

Pero él tiene más cosas que decirle. Confiesa que nunca la amó y un montón de cosas más que hacen que Bárbara termine con lágrimas en los ojos. Aunque divorciarse es lo mejor que han podido hacer.

Además, Enrique vuelve a encontrarse con Valeria, con quien el deseo no ha desparecido en nigún momento.

Pero cuando empiezan a besarse y desnudarse en Velvet ¡el prometido de Valeria los encuentra!

¿Qué harán ahora él y su madre, con la que tal mal se lleva Valeria?