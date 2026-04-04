Velvet el nuevo imperio

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El prometido de Valeria ve cómo se besa con Enrique que ya está divorciado

Bárbara se divorcia de Enrique y él aprovecha para decirle un montón de cosas feas que lleva años callando, como que prefiere a Valeria antes que a ella.

Bárbara se divorcia de Enrique que, ya libre, ¡vuelve a los brazos de Valeria!

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Bárbara y Enrique se encuentran cara a cara para firmar por fin el divorcio. Y la situación es más tensa de lo esperado.

Bárbara va a por todas y pone contra las cuerdas a su ya exmarido. Le dice que si no le da todo lo que pide contará a laprensa su infidelidad con Valeria y todo.

Pero él tiene más cosas que decirle. Confiesa que nunca la amó y un montón de cosas más que hacen que Bárbara termine con lágrimas en los ojos. Aunque divorciarse es lo mejor que han podido hacer.

Enrique le dice cosas muy feas a Bárbara durante la firma de divorcio

Además, Enrique vuelve a encontrarse con Valeria, con quien el deseo no ha desparecido en nigún momento.

Pero cuando empiezan a besarse y desnudarse en Velvet ¡el prometido de Valeria los encuentra!

¿Qué harán ahora él y su madre, con la que tal mal se lleva Valeria?

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