Mali sospecha que Nur acabó con la vida de Neco tras descubrir que su padre fue asesinado

Mali recibe una llamada de la comisaría mientras está en el vertedero: la autopsia de Neco confirma sus peores sospechas. La policía ha encontrado veneno en su organismo y restos de tejido bajo sus uñas, lo que apunta a un posible asesinato.

En shock, el marido de Ferda recuerda la conversación que mantuvo con Güzide, en la que ya deslizó sus sospechas sobre Nur. También le vienen a la mente sus frías palabras tras la muerte de Neco y los arañazos que presentaba en el brazo, que ella atribuyó a un gato.

Cada vez más inquieto, Mali decide enfrentarse a ella delante de Güzide: "¿Mataste a Neco, verdad?". Está convencido de que pudo vengarse al descubrir lo que ocurrió en su infancia. Sin embargo, Nur lo niega rotundamente, aunque admite que la muerte de Neco no le afectó en absoluto. Pero, la realidad es bien distinta. La madre de Ipek lo secuestró y torturó antes de matarlo envenenado. ¿Mali acabará descubriendo la verdad?