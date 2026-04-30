Leyla

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Mali sospecha que Nur acabó con la vida de Neco tras descubrir que su padre fue asesinado

Tras conocer los resultados de la autopsia que apuntan a un asesinato, Malí no puede ignorar sus sospechas y pone a Nur contra las cuerdas. Está convencido de que podría estar implicada en la muerte de su padre.

Mali sospecha que Nur acabó con la vida de Neco tras descubrir que su padre fue asesinado

Publicidad

Nova
Publicado:

Mali recibe una llamada de la comisaría mientras está en el vertedero: la autopsia de Neco confirma sus peores sospechas. La policía ha encontrado veneno en su organismo y restos de tejido bajo sus uñas, lo que apunta a un posible asesinato.

En shock, el marido de Ferda recuerda la conversación que mantuvo con Güzide, en la que ya deslizó sus sospechas sobre Nur. También le vienen a la mente sus frías palabras tras la muerte de Neco y los arañazos que presentaba en el brazo, que ella atribuyó a un gato.

Mali descubre que Neco fue asesinado

Cada vez más inquieto, Mali decide enfrentarse a ella delante de Güzide: "¿Mataste a Neco, verdad?". Está convencido de que pudo vengarse al descubrir lo que ocurrió en su infancia. Sin embargo, Nur lo niega rotundamente, aunque admite que la muerte de Neco no le afectó en absoluto. Pero, la realidad es bien distinta. La madre de Ipek lo secuestró y torturó antes de matarlo envenenado. ¿Mali acabará descubriendo la verdad?

Nova» Series» Leyla» Mejores momentos

Publicidad

Series

Mali sospecha que Nur acabó con la vida de Neco tras descubrir que su padre fue asesinado

Mali sospecha que Nur acabó con la vida de Neco tras descubrir que su padre fue asesinado

Elena finge suicidarse para retener a Gerardo a su lado

La gran actuación de Elena: finge haber intentado suicidarse para retener a Gerardo a su lado

Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder y acapara las series temáticas más vistas

Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder y acapara las series temáticas más vistas

Déborah quiere que Gabino se vaya a vivir con ella entre lujos
Momento destacado

Déborah quiere que Gabino se vaya a vivir con ella entre lujos

Çinar va a la cárcel y saca el lado más sentimental de Ilgaz
Momento destacado

Çinar va a la cárcel y saca el lado más sentimental de Ilgaz

Ferda destapa la infidelidad de su madre Hatice y desata el caos en la familia
Momento destacado

Ferda destapa la infidelidad de su madre Hatice y desata el caos en la familia

La traición de su marido empuja a Ferda a cruzar todos los límites y airea que su madre Hatice le ha sido infiel a su padre con un banquero.

Andrés y Elsa se encuentran y terminan besándose, pero ella lo rechaza
Momento destacado

Andrés y Elsa se encuentran y terminan besándose, pero ella lo rechaza

Andrés y Elsa vuelven a verse y los sentimientos afloran de inmediato: él no puede evitar besarla, pero ella marca distancia al recordar que está casada con Horacio.

Gerardo traiciona a Elena con Toñita y ella intenta seducirlo en la ducha

Gerardo traiciona a Elena con Toñita y ella intenta seducirlo en la ducha

Gabino se lamenta de que Ámbar y él sean primos

Gabino y Ámbar no pueden continuar su relación: ¡son primos!

Ferda está dispuesta a darle una oportunidad a Mali si se niega a tener un hijo con Nur

Ferda está dispuesta a darle una oportunidad a Mali si se niega a tener un hijo con Nur

Publicidad