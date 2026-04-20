Alberto pide a Bárbara quedarse con Cindy, la hija de Cristina

Cindy, la hija de Cristina, ha perdido a su madre. Alberto ni siquiera era el padre biológico, aunque Cristina intentó que lo creyeran así, pero ha crecido junto a ella durante los tres años que estuvieron aislados en la casa de Los Cayos.

Ahora que Cristina no está, Alberto habla con Bárbara para poder quedarse con la niña.

Además él ya lo había hablado con Ana. Alberto la ha criado como su fuera suya y Ana lo entiende.

Bárbara está segura de que a su amiga no le hubiera gustado nada que Ana Velázquez cuidara de su hija, pero Alberto piensa que no debería perder a su padre también.

Ahora crecerán juntos como una familia, junto a Albertito como hermano. Alberto Márquez por fin pudo encontrarse con el hijo que ni siquiera sabía que tenía junto a la mujer de su vida, Ana. ¡Y el reencuentro ha sido de lo más emotivo!

Ana está loca de felicidad. Por fin puede estar junto a los tres amores de su vida: su hijo, su pareja y su tío Emilio, que lleva a su lado desde siempre.

Ahora vivirán juntos como una pequeña gran familia.