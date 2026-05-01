Iclal acorrala a Ceylin y Merdan consigue demostrar que su nieto no mató a Kadir

Ilgaz acaba de descubrir que Ceylin estuvo relacionada con la asociación que ha mandado a Çinar directamente a la cárcel. El fiscal le pide explicaciones y la abogada le acaba contando que pidió ayuda a esa asociación cuando un profesor de su universidad acosaba a una compañera.

Quería que le dieran un susto y ella estuvo implicada por lo que, si su nombre sale a la luz, podría perder su trabajo como abogada. Ilgaz, entonces, se da cuenta que su mujer se ha sacrificado por su hermano y que su intención era buena.

Tras este descubrimiento, es el turno de Ilgaz. El fiscal le confiesa a su mujer lo que le unió a Iclal en el pasado. “No tuvimos ninguna relación”, le dice antes de empezar. Ilgaz le cuenta que él llevaba el caso del asesinato del padre de la fiscal y que Iclal fue apartado del caso. Hubo un tiroteo y, sin querer, Iclal disparó a Ilgaz aunque esa bala no iba para él.

Ilgaz mintió en su declaración y no le dijo a nadie que fue Iclal porque si no la hubiesen cesado para siempre. Ceylin se queda muy sorprendida ante esa confesión, aunque le hace gracia y le gusta el saber que su marido también tiene un gran corazón.

Aunque Ilgaz no va a pasar por alto lo ocurrido, va a dejar que sea la fiscal jefe la que lo investigue y le pida explicaciones a Ceylin. Ahora, lo único que el matrimonio quiere es disfrutar del cumpleaños de su hija Mercan.

Pero Iclal se presenta por sorpresa en la fiesta y se dirige a Ceylin. "Sé que estás relacionada con la asociación", le dice después de ver una fotografía de la abogada con esa gente. La joven Erguvan le responde: "Yo sé que mi marido tiene una cicatriz de bala por su culpa".

A pesar de la tensión que se respira entre ellas, Iclal le deja claro que sí que tiene pruebas contra ella. La fiscal saca su móvil y le enseña un vídeo en el que se ve cómo Yekta roba una hoja de papel de la asociación para evitar que la policía encuentre el nombre de Ceylin. ¡La mujer de Ilgaz se queda sin palabras! ¿Se meterán en problemas los dos socios por culpa de este incidente?