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La gran actuación de Elena: finge haber intentado suicidarse para retener a Gerardo a su lado

Gerardo toma la decisión de abandonar la mansión para empezar una nueva vida junto a Toñita, pese a las súplicas de Elena. Desesperada, la joven finge un suicidio para retenerlo, pero no logra cambiar su decisión.

Elena finge suicidarse para retener a Gerardo a su lado

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Gerardo ya no está enamorado de Elena y hace las maletas para marcharse de la mansión de los Quiroga. La hermana de Elsa le suplica que no lo haga, pero, a pesar de sus ruegos y de decirle que no quiere vivir sin él, el hijo de Lamberto se va. Quiere empezar una nueva vida junto a Toñita, la hermana de Andrés.

Elena finge suicidarse para retener a Gerardo a su lado

Elena finge quitarse la vida tomándose un frasco de pastillas para dormir. Sin embargo, en realidad solo se toma tres para quedarse profundamente dormida. Para que resulte creíble, le escribe una nota a su marido y la deja junto a ella en la cama.

Estela, al ver que su hija no responde a los estímulos, la lleva al hospital donde trabaja Gerardo, y su todavía marido pide que le realicen un lavado gástrico.

Cuando Armando descubre lo ocurrido, estalla de ira y acusa a su yerno de lo sucedido a su hija. El joven médico le revela que su hija está fuera de peligro. "Quedamos en que no te ibas a separar de mi hija", le dice al hijo de Ángela. El doctor lamenta lo ocurrido a Elena, pero le advierte de que su decisión de separarse sigue adelante.

Armando amenaza a Gerardo con acabar con su vida si deja a Elena

El empresario le insinúa que no le importa que siga viéndose con Toñita a escondidas mientras no deje a su hija. "A mi hija no la abandonas", le dice a Gerardo, al que amenaza con acabar con su vida. Pero el hermano de Aurora no quiere seguir al lado de Elena y no le importa lo que le diga Armando. Está dispuesto incluso a terminar en prisión por encubrir la muerte de Fuentes a manos de su madre Ángela antes que volver con su esposa. "La quiero fuera de mi vida, y a usted también", le dice muy tajante.

Al final, Gerardo descubre, a través de los resultados de la analítica que le ha realizado, que su mujer le mintió y fingió haber intentado quitarse la vida. "La cantidad de pastillas que te tomaste no ponen en riesgo tu vida, solo te iban a mantener dormida", le dice a Elena ante la presencia de Armando. "Su hija es una vil chantajista", le dice a su todavía suegro.

Gerardo destapa la mentira de Elena
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