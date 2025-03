La reacción de Nalan cuando Turcan le dice que Hayrin ha sido asesinado

Hayrin ha sido asesinado en la puerta de su casa por Cikaran, la misteriosa mujer de la que se había enamorado y que conoció una noche en su restaurante. En el barrio todos están conmocionados y los médicos no han podido hacer nada por salvarle la vida a Hayrin. Turcan llama a Nalan, que se encuentra durmiendo para darle la noticia; pero Nalan no termina de entender muy bien de lo que la ex mujer de Hayrin está hablando.

Cuando llega al lugar donde todo ha ocurrido se queda en shock. Nalan descubre horrorizada que Hayrin ha muerto a las puertas de la casa de Turcan y lo primero en lo que piensa es que han sido los hermanos de la misteriosa mujer de la que él le habló un día. Turcan le intenta explicar que no se trata de ningún familiar, sino que ha sido la propia Cikaran la que ha terminado con la vida de Hayrin. Pero Nalan sigue teniendo un enorme completo de culpa. Cree que Hayrin está muerto por su culpa y que ella tenía que haber sido más comprensiva con él. No hay nada que Turcan pueda decir en ese momento que convenza a Nalan que está completamente superada por la situación.