Hermanos

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Los celos provocan un nuevo enfrentamiento entre Ömer y Süsen y su relación se tambalea

La tensión entre Ömer y Süsen es más fuerte que nunca. ¿Será este el final de su relación o aún queda una oportunidad para el amor?

Publicidad

Nova
Publicado:

Süsen está furiosa tras descubrir que Ömer cenó con Leyla a escondidas. La traición le dolió profundamente, y los celos hacia la hermana de Tolga no han hecho más que crecer, especialmente al ver cómo se acerca cada vez más a su novio. Para complicar aún más las cosas, Leyla parece estar empezando a sentir algo por Ömer, tal como insinuó su hermano ... ¿Estamos ante el primer triángulo amoroso del colegio Ataman?

Aunque Ömer intenta enmendar su error y le pide perdón, Süsen no ha superado lo ocurrido. Le hace creer que todo está bien, pero en realidad quiere que él experimente lo que ella sintió. Para ello, decide invitar a cenar a Sarp, provocando una reacción inmediata en Ömer, quien no puede ocultar su enfado al ver a su novia con alguien que detesta y mucho menos al escuchar que Sarp la llama "Sussi".

"Lo has hecho por venganza", le reprocha Ömer, dolido, antes de marcharse, poniendo fin a una nueva discusión entre ambos. La tensión entre ellos es más fuerte que nunca. ¿Será este el final de su relación o aún queda una oportunidad para el amor?

Nova» Series» Hermanos» Mejores momentos

Publicidad

Series

Ömer y Süsen vuelven a discutir por culpa de los celos: "Lo has hecho por venganza"

Los celos provocan un nuevo enfrentamiento entre Ömer y Süsen y su relación se tambalea

Plutarco

Helena desconfía de las intenciones de Plutarco cuando este se intenta justificar

La señora Sevgi descubre el malvado plan que su hijo y su nuera quieren llevar a cabo contra ella: "Tenemos que incapacitarla"

Sevgi descubre el cruel plan que su hijo y su nuera quieren llevar a cabo contra ella

Helena
Momento destacado

Helena se reconcilia por fin con Juan Carlos después de que este apareciera en la fiesta de disfraces de la empresa

Ahmet le reprocha a la señora Sevgi que no le contaste antes que Ömer es su hijo: "¿No pensaste que tenía derecho a saberlo?"
Momento destacado

La señora Sevgi desvela a Ahmet el secreto que lleva toda una vida guardando: Ömer es hijo suyo

Rebeca
Momento destacado

Rebeca pide a Onésimo que busque pruebas contra Plutarco para chantajearle

Rebeca ha aprovechado la convención del 25 aniversario de la empresa para intentar desenmascarar a Plutarco y poder chantajearle.

Helena
Momento destacado

Helena se enfada con Juan Carlos al que reprocha no haber aprendido nada sobre su relación

Cuando Juan Carlos descubre que Helena ha roto su compromiso con Plutarco, cree que lo ha hecho por él, pero estaba muy equivocado.

Hermana Mónica Joan

¿Por qué la hermana Mónica Joan está rompiendo hojas de la Biblia?

Ahmet expulsa a los Eren de la mansión de su madre Sevgi sin saber que Ömer es su hijo biológico

Ahmet expulsa a los Eren de la mansión de su madre Sevgi sin saber que Ömer es su hijo biológico

Sengül le revela a Orhan que está embarazada y le pide que no se case con Gönül... pero ya es demasiado tarde

Sengül revela a sus hijos y a Orhan que está embarazada, y le ruega a su exmarido que no se case con Gönül... pero ya es demasiado tarde

Publicidad