Los celos provocan un nuevo enfrentamiento entre Ömer y Süsen y su relación se tambalea

Süsen está furiosa tras descubrir que Ömer cenó con Leyla a escondidas. La traición le dolió profundamente, y los celos hacia la hermana de Tolga no han hecho más que crecer, especialmente al ver cómo se acerca cada vez más a su novio. Para complicar aún más las cosas, Leyla parece estar empezando a sentir algo por Ömer, tal como insinuó su hermano ... ¿Estamos ante el primer triángulo amoroso del colegio Ataman?

Aunque Ömer intenta enmendar su error y le pide perdón, Süsen no ha superado lo ocurrido. Le hace creer que todo está bien, pero en realidad quiere que él experimente lo que ella sintió. Para ello, decide invitar a cenar a Sarp, provocando una reacción inmediata en Ömer, quien no puede ocultar su enfado al ver a su novia con alguien que detesta y mucho menos al escuchar que Sarp la llama "Sussi".

"Lo has hecho por venganza", le reprocha Ömer, dolido, antes de marcharse, poniendo fin a una nueva discusión entre ambos. La tensión entre ellos es más fuerte que nunca. ¿Será este el final de su relación o aún queda una oportunidad para el amor?