Feride pone punto y final a su atormentada vida después de que Nalan se encuentre con su padre biológico

La vida de Nalan ha estado marcada por lo sucedido con su madre Sema. Nalan nació como resultado de una violación por parte del hermano de Feride y desde su nacimiento su vida ha sido de todo menos feliz. Nalan ha conocido recientemente que Feride no es su madre biológica, sino su abuela y la historia que le han contado es que su madre Sema murió tras su nacimiento. De su padre biológico, Feride nunca ha querido hablar y siempre le ha dicho que se fue a vivir a Alemania. El pasado de Nalan es oscuro y triste y Feride lo ha manipulado a su antojo con severidad, intransigencia y mucha dosis de superstición y miedo.

Nalan ha recibido una misteriosa llamada de un hombre que asegura ser amigo de su padre. Se hace llamar Mehmet, pero en realidad es su padre Metin. Le cuenta una historia sobre su padre a Nalan que no tiene la reacción que él esperaba, pues Nalan no guarda ningún buen recuerdo de su padre al que nunca conoció y del que Feride no le ha contado más que desagradables acontecimientos (aunque nunca el peor de todos). Mehmet se queda algo sorprendido con la reacción de Nalan, pero finge que no le importa.

Nalan habla con Feride del asunto y se sincera con ella. Feride descubre que Nalan está lista para enfrentarse sola al futuro, pues Feride ha comprobado que la joven no sólo no guarda ningún aprecio por su padre biológico, sino que le dice a Feride lo mucho que la quiere y que la considera su verdadera madre. Es todo lo que Feride necesita. Así que toma la decisión de quitarse de en medio y dejar a Nalan que viva el futuro de su vida libre, no sin antes pedirle a Muzo que cuide de ella a partir de ahora.