Hayrin le confiesa a Nalan que se ha enamorado de otra persona y ella pierde completamente el control

Hayrin se ha enamorado de la misteriosa mujer que conoció en el restaurante. Se llama Cikaran y es todo un carácter. Tiene un oscuro pasado y un peligroso presente. Dinero no le falta y está acostumbrada a tener todo lo que quiere al momento. Cuando Cikaran conoce a Hayrin hay un flechazo instantáneo entre ambos. A ella no le importa abandonar su estilo de vida para vivir junto al novio de Nalan. Hayrin, por su parte, no puede estar más enganchado y ve en Cikaran a una mujer espléndida con la que lograr todas sus metas. La relación entre ambos ha sido fulgurante.

En todo este lío, Nalan no sabe nada, aunque está preocupada por las recientes ausencias de Hayrin. Él le pone todo tipo de excusas para no pasar por casa y ella llega a estar algo preocupada por él, pero Hayrin siempre se ha caracterizado por ser un tipo con mucha cara que intenta salir de cualquier situación de la mejor forma posible. Le ha puesto numerosas excusas a Nalan y, hasta el momento, le ha dado resultado. El problema para Hayrin es que necesita contarle a Nalan la verdad porque Cikaran quiere casarse con él y pretende que ambos se vayan a vivir juntos. Para que eso suceda, Hayrin le tiene que contar la verdad a su novia.

Durante una de las cenas que Nalan le ha preparado a Hayrin con cariño, el que fuera en su día chófer de los Koroglu tiene que contarle la verdad de lo que está sucediendo. Ni corto ni perezoso y sin ningún tipo de filtro, le suelta a Nalan que se ha enamorado de otra persona.

Nalan encaja el golpe con asombro; aunque quizá en el fondo ella supiera que algo no iba bien en su relación con Hayrin. Pero escuchar de la boca de su novio semejante frase, la indigna hasta el extremo de perder el control y encararse como nunca antes lo había hecho con nadie. La pelea entre ambos es tremenda y Hayrin sale corriendo asustado por la reacción de su novia.

Días después, Nalan no se ha recuperado del shock. Hayrin no pasa por casa con tanta frecuencia y ella ha perdido la cabeza hasta el punto de pasar el día sentada en una silla frente a la ventana esperando la aparición de Hayrin. está completamente destrozada y hundida.