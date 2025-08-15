Helena desconfía de las intenciones de Plutarco cuando este se intenta justificar

Plutarco sigue sin llevar demasiado bien que Helena haya roto con él. Además, ha descubierto que ella conoce el plagio de su tesis, hecho del que se acusó a Juan Carlos en su momento. Plutarco no puede permitir que ella conozca toda la verdad y decide llevar la iniciativa y hablar con ella. Quiere saber hasta qué punto Helena confía en él.

Lo primero que Plutarco le vende a la que fuera su pareja es que él es una víctima más de su difunta esposa Antonia y de don Adriano, el jefe de Grupo Imperio y su cuñado. Según Plutarco, ambos planearon todo lo relativo a la tesis y él no sabía nada del asunto. Helena no está por la labor de creerse mucho la versión de Plutarco, pero tampoco tiene pruebas para pensar en que no le esté diciendo la verdad.