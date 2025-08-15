Por ella soy Eva

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Helena desconfía de las intenciones de Plutarco cuando este se intenta justificar

Plutarco está preocupado al descubrir que Helena conoce lo del plagio de su tesis e intenta justificar su comportamiento anterior.

Por ella soy Eva

Publicidad

Nova
Publicado:

Plutarco sigue sin llevar demasiado bien que Helena haya roto con él. Además, ha descubierto que ella conoce el plagio de su tesis, hecho del que se acusó a Juan Carlos en su momento. Plutarco no puede permitir que ella conozca toda la verdad y decide llevar la iniciativa y hablar con ella. Quiere saber hasta qué punto Helena confía en él.

Lo primero que Plutarco le vende a la que fuera su pareja es que él es una víctima más de su difunta esposa Antonia y de don Adriano, el jefe de Grupo Imperio y su cuñado. Según Plutarco, ambos planearon todo lo relativo a la tesis y él no sabía nada del asunto. Helena no está por la labor de creerse mucho la versión de Plutarco, pero tampoco tiene pruebas para pensar en que no le esté diciendo la verdad.

Nova» Series» Por ella soy Eva» Mejores momentos

Publicidad

Series

Ömer y Süsen vuelven a discutir por culpa de los celos: "Lo has hecho por venganza"

Los celos provocan un nuevo enfrentamiento entre Ömer y Süsen y su relación se tambalea

Plutarco

Helena desconfía de las intenciones de Plutarco cuando este se intenta justificar

La señora Sevgi descubre el malvado plan que su hijo y su nuera quieren llevar a cabo contra ella: "Tenemos que incapacitarla"

Sevgi descubre el cruel plan que su hijo y su nuera quieren llevar a cabo contra ella

Helena
Momento destacado

Helena se reconcilia por fin con Juan Carlos después de que este apareciera en la fiesta de disfraces de la empresa

Ahmet le reprocha a la señora Sevgi que no le contaste antes que Ömer es su hijo: "¿No pensaste que tenía derecho a saberlo?"
Momento destacado

La señora Sevgi desvela a Ahmet el secreto que lleva toda una vida guardando: Ömer es hijo suyo

Rebeca
Momento destacado

Rebeca pide a Onésimo que busque pruebas contra Plutarco para chantajearle

Rebeca ha aprovechado la convención del 25 aniversario de la empresa para intentar desenmascarar a Plutarco y poder chantajearle.

Helena
Momento destacado

Helena se enfada con Juan Carlos al que reprocha no haber aprendido nada sobre su relación

Cuando Juan Carlos descubre que Helena ha roto su compromiso con Plutarco, cree que lo ha hecho por él, pero estaba muy equivocado.

Hermana Mónica Joan

¿Por qué la hermana Mónica Joan está rompiendo hojas de la Biblia?

Ahmet expulsa a los Eren de la mansión de su madre Sevgi sin saber que Ömer es su hijo biológico

Ahmet expulsa a los Eren de la mansión de su madre Sevgi sin saber que Ömer es su hijo biológico

Sengül le revela a Orhan que está embarazada y le pide que no se case con Gönül... pero ya es demasiado tarde

Sengül revela a sus hijos y a Orhan que está embarazada, y le ruega a su exmarido que no se case con Gönül... pero ya es demasiado tarde

Publicidad