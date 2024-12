¿Quién murió el día que nací? La pregunta que vuelve loca a Feride

Nalan está preocupada por la actitud de su padre en los últimos días. Su acercamiento a Cana, la amante de Sedat, la tiene desconcertada. Sabe lo que Cana es capaz de hacer y teme que su padre sea una de sus víctimas. Por eso ha decidido tomar cartas en el asunto. Como si fuera su propia madre, Nalan se ha puesto a seguir a su padre para conocer todos sus movimientos y evitar que cometa una tontería que pueda perjudicar su matrimonio. Pero Nalan no espera encontrarse con una visita inesperada.

En uno de sus seguimientos, Nalan descubre que su padre ha visitado uno de los cementerios de la ciudad. Está desconcertada y decide no decirle nada a su padre, pero acude a casa e interroga a su madre por la visita de Adil. Feride le cuenta que se trata de la tumba de un antiguo amigo que falleció hace un tiempo de viejo y al que su padre tenía mucho cariño. Nalan se queda satisfecha con la respuesta.

El problema es que más tarde, cuando se cruza con su padre, decide preguntarle también por su visita al cementerio. En un principio su padre se queda sorprendido de que su hija le haya visto, pero después termina respondiéndole que se trata de un antiguo amigo que murió cuando ambos eran muy jóvenes. Es evidente que sus padres le están mintiendo y eso añade a Nalan una mayor preocupación. Por eso decide acercarse al cementerio para conocer el nombre de la persona que hay allí enterrada.

Tras estas respuestas, Nalan es consciente de que le están mintiendo sus padres. En esa tumba hay alguien que no quieren que ella conozca. Así que decide ir de nuevo al cementerio acompañada por el chófer de los Koroglu para conocer el nombre real de la persona que allí se encuentra. No tiene claro si debe preguntar de nuevo a sus padres por ello, pero lo que tiene claro es que quiere saber el nombre.

Después de conocer la identidad de la persona que hay enterrada en el cementerio y a la que su padre ha ido a ver, Nalan no lo duda y acude a casa para preguntarle a su madre quién es Sema, que es el nombre que aparece en la lápida.

La reacción de su madre no es la que ella esperaba. Se pone a hablar sola y comienza a sufrir un ataque que la deja en estado casi inconsciente. Nalan se asusta mucho y no sabe cómo reaccionar. Cuando consiguen estabilizar a su madre, Nalan se pone a pensar qué secreto esconderán sus padres que no son capaces de contárselo y que ha producido tal reacción en su madre. Adil, su padre le promete que se lo contarán en cuanto Feride se recupere.