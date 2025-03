Hayrin se ha metido en una espiral de engaños y mentiras que acaba de la peor manera posible

Cikaran no es una mujer como las demás. Tiene un turbio pasado y un oscuro presente. Es la persona de la que Hayrin se ha enamorado perdidamente y ahora él está atrapado. Cikaran ha renunciado a su vida de lujo y dinero para compartirla con Hayrin, a pesar de las advertencias de su mejor amiga, Cikaran ha encontrado en el novio de Nalan a la pareja ideal que tanto tiempo ha estado buscando. El flechazo ha sido mutuo y Cikaran no está dispuesta a renunciar a él.

Hayrin le hizo creer a Cikaran que todavía estaba casado con Turcan y ella acudió a la casa de la ex mujer para amenazarla con hacerle daño si no se divorciaba inmediatamente de él. Turcan no le dijo que ya estaban divorciados porque Hayrin le pidió que mantuviera la mentira. Hayrin no se sentía con valor de decirle a Nalan que se iba a casar con otra mujer, por lo que quería tener más tiempo para poder contarlo.

La espera no pudo ser mucha y, tras la amenaza de Cikaran, Hayrin y Turcan fingieron acudir al juzgado para divorciarse. Cikaran no es una mujer sencilla. Es desconfiada y acudió allí para comprobar que cumplían con lo prometido. Todo parecía ir bien, hasta que Cikaran sospechó de algo raro, pues Hayrin no le enseñó el documento de divorcio que se suponía tenían que haber firmado. (No lo podía hacer porque ya estaban divorciados dos años antes). Cikaran hizo una llamada a una conocida en los juzgados y descubrió la mentira de Hayrin.

CIkaran es una persona muy complicada y no le sentó nada bien que Hayrin le hubiera estado mintiendo durante todo este tiempo. Por eso, a la caída de la noche, acudió a casa de Hayrin y Turcan para vengarse. El novio de nalan salía con su maleta hecha para irse a vivir junto a su nueva novia; él no esperaba la reacción de Cikaran que fríamente le clavó un puñal en el corazón acusándole de haberla mentido toto este tiempo. Las mentiras y los engaños que han jalonado la vida de Hayrin han llegado a su fin.