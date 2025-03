Hayrin se encapricha con la misteriosa mujer que tuvo un altercado en el restaurante y pasa la noche con ella

Hace unos días una misteriosa mujer montó un altercado en el restaurante de Hayrin pocas horas antes de su apertura. Con una actitud insolente y altiva, Cikaran, que es como se llama la mujer, destrozó parte de la vajilla y el mobiliario del lugar del que Hayrin es copropietario. La reacción de esta mujer se produjo cuando no la sirvieron lo que ella pedía, pero el restaurante todavía estaba cerrado y no tenían ni cocinero. Cikaran, acompañada de su amiga Zulya, arremetió contra todo lo que tenía a mano y dejó una importante suma de dinero a modo de compensación. Cuando le contaron el incidente a Hayrin, no podía creerlo.

El caso es que poco tiempo después Cikaran ha regresado al restaurante. Ahora ya en pleno funcionamiento, Hayrin decidió atenderla en persona y así evitar que se produjera un nuevo altercado. Nada más lejos de la realidad. Entre ambos comenzó a surgir una química inexplicable y comenzaron a charlar sobre sus respectivas vidas. Cikaran ha visto en Hayrin a una persona que la entiende y que ha pasado por los mismos problemas que pasó ella, cuya vida ha estado marcada por la violencia. Hayrin, por su parte, se ha quedado impresionado por la personalidad de Cikaran y también por su dinero.

De una forma casi imperceptible tanto Hayrin como Cikaran han congeniado tan bien que él le pide al encargado del restaurante las llaves del local para quedarse a solas con Cikaran. La noche avanza y la complicidad entre ambos es cada vez mayor. Cikaran ha bebido más de la cuenta, así que Hayrin se ofrece a llevarla a casa. Lo que allí sucede por la noche cambiará el destino del novio de Nalan.

Cikaran le confiesa a Zulya que se ha enamorado de Hayrin. Su amiga no termina de creerse lo que le está contando Cikaran. ¿Va a cambiar la vida de lujo, dinero y poder que actualmente tiene para cambiarla junto a un simple jefe de cocina? Zulya no termina de entenderlo. El caso es que Cikaran parece que va en serio con Hayrin y, lo que es peor, Hayrin también se ha enamorado de ella.

Nalan y Turcan han estado toda la noche intentando localizarle, pues estaban preocupadas ya que no ha vuelto a casa. Hayrin se inventa una excusa para calmar sus ánimos, pero Turcan le conoce bien y sospecha que no le está diciendo la verdad. La ex mujer de Hayrin sabe que hay algo turbio y oscuro en las palabras del todavía novio de Nalan.