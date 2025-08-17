Llama a la comadrona

Una grave denuncia sobre uno de los hogares para madres solteras desvela una situación insostenible para las mujeres

El hogar para madres solteras al que ha enviado Chummy Brown a Ivone y otras chicas se encuentra en unas pésimas condiciones y dirigido por una enfermera corrupta e incompetente.

Llama a la comadrona

Cuando una chica joven se quedaba embarazada y o bien el chico no se quería responsabilizar del bebé, o eran menores y los padres no querían firmar los papeles para autorizar su matrimonio, terminaban en los hogares para madres solteras. Lugares que en un principio regentaban organizaciones de caridad, pero después pasaron a manos de los ayuntamientos. La situación se ha ido deteriorando y ahora están a cargo de gestores poco empáticas y profesionales.

Astor Loch es uno de esos hogares a donde acuden jóvenes como que se han quedado embarazadas. Lo regenta la enfermera jefe Vardy y es un lugar lúgubre, siniestro y donde no se respira más que tristeza y desolación. Después de que la enfermera Vardy diera en adopción el bebé de Ivone sin que ella se pudiera despedir, Denise, otra de las madres solteras que allí se alojan, decide denunciar la situación del lugar para que alguien ponga remedio.

Ömer y Süsen vuelven a discutir por culpa de los celos: "Lo has hecho por venganza"

Los celos provocan un nuevo enfrentamiento entre Ömer y Süsen y su relación se tambalea

Plutarco

Helena desconfía de las intenciones de Plutarco cuando este se intenta justificar

La señora Sevgi descubre el malvado plan que su hijo y su nuera quieren llevar a cabo contra ella: "Tenemos que incapacitarla"
Sevgi descubre el cruel plan que su hijo y su nuera quieren llevar a cabo contra ella

Helena
Helena se reconcilia por fin con Juan Carlos después de que este apareciera en la fiesta de disfraces de la empresa

Ahmet le reprocha a la señora Sevgi que no le contaste antes que Ömer es su hijo: "¿No pensaste que tenía derecho a saberlo?"
La señora Sevgi desvela a Ahmet el secreto que lleva toda una vida guardando: Ömer es hijo suyo

El padre biológico de Ömer no entiende la razón por la que su madre le ha ocultado la existencia de su hijo durante tantos años.

Rebeca
Rebeca pide a Onésimo que busque pruebas contra Plutarco para chantajearle

Rebeca ha aprovechado la convención del 25 aniversario de la empresa para intentar desenmascarar a Plutarco y poder chantajearle.

Helena

Helena se enfada con Juan Carlos al que reprocha no haber aprendido nada sobre su relación

Hermana Mónica Joan

¿Por qué la hermana Mónica Joan está rompiendo hojas de la Biblia?

Ahmet expulsa a los Eren de la mansión de su madre Sevgi sin saber que Ömer es su hijo biológico

Ahmet expulsa a los Eren de la mansión de su madre Sevgi sin saber que Ömer es su hijo biológico

