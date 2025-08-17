Una grave denuncia sobre uno de los hogares para madres solteras desvela una situación insostenible para las mujeres

Cuando una chica joven se quedaba embarazada y o bien el chico no se quería responsabilizar del bebé, o eran menores y los padres no querían firmar los papeles para autorizar su matrimonio, terminaban en los hogares para madres solteras. Lugares que en un principio regentaban organizaciones de caridad, pero después pasaron a manos de los ayuntamientos. La situación se ha ido deteriorando y ahora están a cargo de gestores poco empáticas y profesionales.

Astor Loch es uno de esos hogares a donde acuden jóvenes como que se han quedado embarazadas. Lo regenta la enfermera jefe Vardy y es un lugar lúgubre, siniestro y donde no se respira más que tristeza y desolación. Después de que la enfermera Vardy diera en adopción el bebé de Ivone sin que ella se pudiera despedir, Denise, otra de las madres solteras que allí se alojan, decide denunciar la situación del lugar para que alguien ponga remedio.