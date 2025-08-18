Plutarco quiere vengarse de Helena tras conocer que ella está enamorada de otro hombre

Plutarco está fuera de sí. Ha descubierto que la que fuera su prometida sabe que alguien desde Grupo Imperio plagió la tesis de Helena que sirvió para quitarle el proyecto que ella tanto anhelaba. Tampoco ha superado que Helena rompiese con él, pero lo que más le ha enfurecido es escuchar por boca de la propia Helena que ella está enamorada de otro hombre. Plutarco insiste en saber quién es, pero Helena no suelta prenda. Ahora vemos la verdadera cara del vicepresidente de Grupo Imperio.

Plutarco se ha puesto violento en el despacho de Helena cuando ella le ha reconocido que se ha enamorado de otro hombre, la situación se podría haber puesto mucho peor si no hubiera aparecido Eva María tras escuchar los gritos al otro lado de la pared. Pero Plutarco no se va a quedar de brazos cruzados. Habla con Mendoza, su cómplice en los trapicheos que tiene en la empresa y le pide que involucre a helena en el escándalo de la constructora que lleva tiempo planeando. Plutarco tiene claro que si Helena no es para él, no será para nadie.

Por otro lado, Mimí está hablando con Juan Carlos sobre los siguientes pasos a tomar después de que Helena le haya perdonado. Juan Carlos está muy feliz y piensa que es cuestión de tiempo que lo suyo se solucione, pero Mimí tiene un mal presentimiento sobre lo que depara el futuro.