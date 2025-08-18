Por ella soy Eva

Plutarco está fuera de sí. Ha descubierto que la que fuera su prometida sabe que alguien desde Grupo Imperio plagió la tesis de Helena que sirvió para quitarle el proyecto que ella tanto anhelaba. Tampoco ha superado que Helena rompiese con él, pero lo que más le ha enfurecido es escuchar por boca de la propia Helena que ella está enamorada de otro hombre. Plutarco insiste en saber quién es, pero Helena no suelta prenda. Ahora vemos la verdadera cara del vicepresidente de Grupo Imperio.

Plutarco se ha puesto violento en el despacho de Helena cuando ella le ha reconocido que se ha enamorado de otro hombre, la situación se podría haber puesto mucho peor si no hubiera aparecido Eva María tras escuchar los gritos al otro lado de la pared. Pero Plutarco no se va a quedar de brazos cruzados. Habla con Mendoza, su cómplice en los trapicheos que tiene en la empresa y le pide que involucre a helena en el escándalo de la constructora que lleva tiempo planeando. Plutarco tiene claro que si Helena no es para él, no será para nadie.

Por otro lado, Mimí está hablando con Juan Carlos sobre los siguientes pasos a tomar después de que Helena le haya perdonado. Juan Carlos está muy feliz y piensa que es cuestión de tiempo que lo suyo se solucione, pero Mimí tiene un mal presentimiento sobre lo que depara el futuro.

Plutarco quiere vengarse de Helena tras conocer que ella está enamorada de otro hombre

Llama a la comadrona

Una grave denuncia sobre uno de los hogares para madres solteras desvela una situación insostenible para las mujeres

Ömer y Süsen vuelven a discutir por culpa de los celos: "Lo has hecho por venganza"

Los celos provocan un nuevo enfrentamiento entre Ömer y Süsen y su relación se tambalea

Helena desconfía de las intenciones de Plutarco cuando este se intenta justificar

La señora Sevgi descubre el malvado plan que su hijo y su nuera quieren llevar a cabo contra ella: "Tenemos que incapacitarla"
Sevgi descubre el cruel plan que su hijo y su nuera quieren llevar a cabo contra ella

Helena se reconcilia por fin con Juan Carlos después de que este apareciera en la fiesta de disfraces de la empresa

El Grupo Imperio está celebrando por todo lo alto su 25 aniversario con una fiesta de disfraces en la playa y Juan Carlos aprovecha la ocasión para aparecer delante de Helena.

Ahmet le reprocha a la señora Sevgi que no le contaste antes que Ömer es su hijo: "¿No pensaste que tenía derecho a saberlo?"
La señora Sevgi desvela a Ahmet el secreto que lleva toda una vida guardando: Ömer es hijo suyo

El padre biológico de Ömer no entiende la razón por la que su madre le ha ocultado la existencia de su hijo durante tantos años.

Rebeca pide a Onésimo que busque pruebas contra Plutarco para chantajearle

Helena se enfada con Juan Carlos al que reprocha no haber aprendido nada sobre su relación

¿Por qué la hermana Mónica Joan está rompiendo hojas de la Biblia?

