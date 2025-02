Una discusión entre Hayrin y Metin termina con una inesperada revelación para Nalan

A pesar de las numerosas advertencias que Nalan ha recibido por parte de Hafise y de su mejor amiga, Bilur, su relación con Hayrin no termina de romperse y ambos mantienen el contacto. Hayrin ha logrado el divorcio de su mujer y tiene vía libre para oficializar su relación con Nalan. Pero ella no termina de aclararse. Por un lado, está muy dolida tras comprobar que el hombre del que se había enamorado la ha estado mintiendo durante todo este tiempo, pero por otro lado, se siente muy a gusto con él y no es capaz de cortar los lazos definitivamente.

Mientras consigue aclarar su cabeza, Metin, su padre biológico lleva tiempo observando esta relación y no le gusta en absoluto. Hace un tiempo que acudió al restaurante donde trabaja Hayrin para advertirle de que dejara a Nalan en paz, pero sus amenazas no han surtido efecto. Ahora, vuelve a la carga con la intención de presionar más a Hayrin para que deje en paz a su hija.

Hayrin no se arruga, nunca lo ha hecho, y se pregunta quién es ese tipo que le amenaza para que deje de ver a Nalan. Metin no se lo quiere decir , pero la tensión entre ambos es tan grande que acaba confesándole su verdadera identidad. Nalan, que había bajado a la calle alertada por el escándalo que ambos estaban montando, se queda de piedra cuando descubre que ese hombre que se llegó a presentar como amigo de la familia, en realidad es su padre biológico.

.