Cana busca a la desesperada la reconciliación con su marido y le pide ayuda a Sedat

Alp, el marido de Cana, ha descubierto sus infidelidades con Sedat y la ha expulsado de casa sin contemplaciones. Para Cana lo más grave está todavía por llegar, pues acaba de recibir una notificación de divorcio por parte del juzgado y en esa citación Alp quiere también quedarse con la custodia de los pequeños. Cana entra en el despacho de su marido hecha una furia y pidiendo explicaciones, pero Alp se muestra impertérrito y la echa de allí llamando a seguridad. Cana está desesperada y llama a Sedat para pedirle ayuda.

No hay mucho que puedan hacer porque Alp ha mostrado una actitud impasible ante el descubrimiento de la infidelidad de su mujer. A Cana se le ha ocurrido la posibilidad de que ambos acudan a hablar con Alp para explicarle que todo se trata de un mal entendido y que no hay nada entre ellos. Alp no se deja impresionar y mostrando su frialdad, termina de comer tranquilamente y, después de escuchar las explicaciones de su mujer y Sedat, les amenaza con arruinarles la vida para siempre.