Ömer se desmaya tras descubrir que Sharp es el responsable del atropello de su hermana Emel

Emel está fuera de peligro, pero Ömer jura venganza: "Voy a encontrar al responsable del atropello".

Asiye está completamente desolada. El miedo de perder a su hermano Ömer la consume, especialmente después de descubrir que quedó inconsciente tras recibir una brutal paliza por parte de Sarp. Por suerte, la doctora le da la mejor noticia posible: la hemorragia de Ömer se ha detenido y su vida no corre peligro. Asiye, acompañada por Doruk, respira aliviada y no puede contener la alegría al reencontrarse con su hermano. La doctora le advierte que debe mantenerse alejado de cualquier pelea si no quiere que su salud empeore.

Pero la calma dura poco. Ömer revela una verdad impactante: ¡Sarp fue quien atropelló a Emel! Aunque la pequeña está fuera de peligro y solo tiene el brazo roto, Ömer jura que no dejará que Sarp se salga con la suya. Promete no recurrir a la violencia, pero está decidido a hacer justicia. Doruk le aconseja denunciarlo para que sea la policía quien actúe.

Desde la agresión, Ömer no se ha sentido bien. Sufre mareos y hemorragias nasales. En uno de esos episodios, Suzan lo acompaña al médico, quien le recomienda dejar el trabajo y descansar. Camino a casa, Ömer recibe un vídeo de su primo… ¡y reconoce la pulsera que encontraron tras el atropello de Emel!

La rabia lo invade al confirmar que fue Sarp el responsable. "¡Lo mataré!", grita, pero justo en ese momento… se desmaya en el autobús. Ömer queda inconsciente. ¿Estará bien? ¿Le habrán quedado secuelas tras la paliza? ¿Podrá cumplir su promesa de proteger a su familia sin poner en riesgo su vida?

¡La vida de Ömer no corre peligro!: El joven se recupera y le cuenta a Asiye que fue Sarp quien atropelló a Emel

La señora Sevgi descubre el malvado plan que su hijo y su nuera quieren llevar a cabo contra ella: "Tenemos que incapacitarla"

Sevgi descubre el cruel plan que su hijo y su nuera quieren llevar a cabo contra ella

Ahmet le reprocha a la señora Sevgi que no le contaste antes que Ömer es su hijo: "¿No pensaste que tenía derecho a saberlo?"

La señora Sevgi desvela a Ahmet el secreto que lleva toda una vida guardando: Ömer es hijo suyo

