Por ella soy Eva

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Los problemas para Juan Carlos se acumulan con la llegada de Eva, la verdadera prima de Mimí

Mientras Juan Carlos vive un momento romántico en Acapulco junto a Helena, un problema inesperado está a punto de complicarle mucho las cosas.

Por ella soy Eva

Publicidad

Nova
Publicado:

Juan Carlos se ha escapado a Acapulco para tener unos momento de libertad con Helena alejados de la ciudad y de las precauciones que debe de tener para evitar que le descubran. Todo va bien hasta que recibe numerosas llamadas de Mimí. Cuando Juan Carlos logra encontrar un momento libre, la llama. Mimí está muy apurada porque acaba de aparecer de la nada su verdadera prima Eva, la mujer a la que Juan Carlos está suplantando. Eso significa que todo su plan se puede venir abajo si ella lo descubre.

Por ella soy Eva

Pero, ¿por qué ha aparecido tan de repente la prima de Mimí que hace mucho tiempo que no sabía nada de ella? Pues nada es casual. Dagoberto, el antiguo manager de Mimí y por el que ella perdió su carrera musical, está detrás de todo.

Por ella soy Eva

Tras enterarse de que Eva María (Juan Carlos) tiene la mayoría de las acciones de Grupo Imperio, acudió en busca de la verdadera prima de Mimí para utilizarla. Si ella es la verdadera Eva María, ella también es la dueña de esas acciones y, por tanto millonaria.

Nova» Series» Por ella soy Eva» Mejores momentos

Publicidad

Series

¡La vida de Ömer no corre peligro!: El joven se recupera y le cuenta a Asiye que fue Sarp quien atropelló a Emel

Ömer se desmaya tras descubrir que Sharp es el responsable del atropello de su hermana Emel

Mimí

Los problemas para Juan Carlos se acumulan con la llegada de Eva, la verdadera prima de Mimí

Helena y Juan Carlos

Juan Carlos intenta decirle a Helena la verdad sobre Eva María pero no encuentra el momento oportuno

Plutarco
Momento destacado

Plutarco quiere vengarse de Helena tras conocer que ella está enamorada de otro hombre

Llama a la comadrona
Momento destacado

Una grave denuncia sobre uno de los hogares para madres solteras desvela una situación insostenible para las mujeres

Ömer y Süsen vuelven a discutir por culpa de los celos: "Lo has hecho por venganza"
Momento destacado

Los celos provocan un nuevo enfrentamiento entre Ömer y Süsen y su relación se tambalea

La tensión entre Ömer y Süsen es más fuerte que nunca. ¿Será este el final de su relación o aún queda una oportunidad para el amor?

Plutarco
Momento destacado

Helena desconfía de las intenciones de Plutarco cuando este se intenta justificar

Plutarco está preocupado al descubrir que Helena conoce lo del plagio de su tesis e intenta justificar su comportamiento anterior.

La señora Sevgi descubre el malvado plan que su hijo y su nuera quieren llevar a cabo contra ella: "Tenemos que incapacitarla"

Sevgi descubre el cruel plan que su hijo y su nuera quieren llevar a cabo contra ella

Helena

Helena se reconcilia por fin con Juan Carlos después de que este apareciera en la fiesta de disfraces de la empresa

Ahmet le reprocha a la señora Sevgi que no le contaste antes que Ömer es su hijo: "¿No pensaste que tenía derecho a saberlo?"

La señora Sevgi desvela a Ahmet el secreto que lleva toda una vida guardando: Ömer es hijo suyo

Publicidad