Los problemas para Juan Carlos se acumulan con la llegada de Eva, la verdadera prima de Mimí

Juan Carlos se ha escapado a Acapulco para tener unos momento de libertad con Helena alejados de la ciudad y de las precauciones que debe de tener para evitar que le descubran. Todo va bien hasta que recibe numerosas llamadas de Mimí. Cuando Juan Carlos logra encontrar un momento libre, la llama. Mimí está muy apurada porque acaba de aparecer de la nada su verdadera prima Eva, la mujer a la que Juan Carlos está suplantando. Eso significa que todo su plan se puede venir abajo si ella lo descubre.

Pero, ¿por qué ha aparecido tan de repente la prima de Mimí que hace mucho tiempo que no sabía nada de ella? Pues nada es casual. Dagoberto, el antiguo manager de Mimí y por el que ella perdió su carrera musical, está detrás de todo.

Tras enterarse de que Eva María (Juan Carlos) tiene la mayoría de las acciones de Grupo Imperio, acudió en busca de la verdadera prima de Mimí para utilizarla. Si ella es la verdadera Eva María, ella también es la dueña de esas acciones y, por tanto millonaria.