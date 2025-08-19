Juan Carlos intenta decirle a Helena la verdad sobre Eva María pero no encuentra el momento oportuno

La relación entre Helena y Juan Carlos cada vez es más sólida e intensa. Ambos han planeado una escapada a Acapulco para poderse ver de manera más libre y sin miedo a que nadie les descubra. Juan carlos sabe que no está siendo sincero con su novia y está preocupado por cómo se puede tomar Helena el hecho de que él es realmente Eva María.

Juan Carlos está empeñado en demostrarle a Helena que ha cambiado, que ahora es una nueva persona que ha dejado atrás las mentiras, el engaño y la manipulación; Pero para ello debe confesarle su gran secreto: que es en realidad Eva María. Juan Carlos piensa que esta escapada de ambos juntos a Acapulco es el mejor momento para sincerarse de una vez con Helena. No sabe cómo va a reaccionar ella, pero tiene claro que no puede seguir manteniendo la farsa de Eva María. Sin embargo, no encuentra el momento oportuno para decírselo y el secreto de Eva María sigue intacto.