Por ella soy Eva

Momento destacado

Juan Carlos intenta decirle a Helena la verdad sobre Eva María pero no encuentra el momento oportuno

Ahora que Juan Carlos y Helena han retomado la relación de una manera más intensa, Juna Carlos quiere decirle la verdad sobre la identidad de Eva María.

Por ella soy Eva

Nova
La relación entre Helena y Juan Carlos cada vez es más sólida e intensa. Ambos han planeado una escapada a Acapulco para poderse ver de manera más libre y sin miedo a que nadie les descubra. Juan carlos sabe que no está siendo sincero con su novia y está preocupado por cómo se puede tomar Helena el hecho de que él es realmente Eva María.

Juan Carlos está empeñado en demostrarle a Helena que ha cambiado, que ahora es una nueva persona que ha dejado atrás las mentiras, el engaño y la manipulación; Pero para ello debe confesarle su gran secreto: que es en realidad Eva María. Juan Carlos piensa que esta escapada de ambos juntos a Acapulco es el mejor momento para sincerarse de una vez con Helena. No sabe cómo va a reaccionar ella, pero tiene claro que no puede seguir manteniendo la farsa de Eva María. Sin embargo, no encuentra el momento oportuno para decírselo y el secreto de Eva María sigue intacto.

Helena y Juan Carlos

Juan Carlos intenta decirle a Helena la verdad sobre Eva María pero no encuentra el momento oportuno

Plutarco

Plutarco quiere vengarse de Helena tras conocer que ella está enamorada de otro hombre

Llama a la comadrona

Una grave denuncia sobre uno de los hogares para madres solteras desvela una situación insostenible para las mujeres

Ömer y Süsen vuelven a discutir por culpa de los celos: "Lo has hecho por venganza"
Momento destacado

Los celos provocan un nuevo enfrentamiento entre Ömer y Süsen y su relación se tambalea

Plutarco
Momento destacado

Helena desconfía de las intenciones de Plutarco cuando este se intenta justificar

La señora Sevgi descubre el malvado plan que su hijo y su nuera quieren llevar a cabo contra ella: "Tenemos que incapacitarla"
Momento destacado

Sevgi descubre el cruel plan que su hijo y su nuera quieren llevar a cabo contra ella

La madre de Ahmet está dispuesta a todo para proteger a Ömer. No va a permitir que nadie le haga daño.

Helena
Momento destacado

Helena se reconcilia por fin con Juan Carlos después de que este apareciera en la fiesta de disfraces de la empresa

El Grupo Imperio está celebrando por todo lo alto su 25 aniversario con una fiesta de disfraces en la playa y Juan Carlos aprovecha la ocasión para aparecer delante de Helena.

Ahmet le reprocha a la señora Sevgi que no le contaste antes que Ömer es su hijo: "¿No pensaste que tenía derecho a saberlo?"

La señora Sevgi desvela a Ahmet el secreto que lleva toda una vida guardando: Ömer es hijo suyo

Rebeca

Rebeca pide a Onésimo que busque pruebas contra Plutarco para chantajearle

Helena

Helena se enfada con Juan Carlos al que reprocha no haber aprendido nada sobre su relación

