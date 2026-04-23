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Metin muere al enfrentarse a Kadir y sus hijos quedan desolados

Çinar le dejó escrita una emotiva carta a Metin antes de saber que había muerto mientras Defne está rota de dolor e Ilgaz promete vengar la muerte de su padre.

Secretos de familia - La desgarradora carta de Çinar a Metin

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El operativo que Ilgaz organizó a espaldas de la fiscal jefe es un éxito. La policía detiene varios miembros de la peligrosa organización y rescata a varias mujeres y niños que tenían encerrados.

Sin embargo, falta lo más importante: atrapar a Kadir, la persona que financia la organización. El mafioso logra esquivar a la policía en varias ocasiones pero al final ¡Metin lo detiene!

“Ni te ocurra intentarlo”, le dice Metin a Kadir al ver que hace el amago de coger su pistola. El mafioso sale del coche y aprovecha la ocasión para provocar al inspector mencionándole a Çinar: “Es un buen chico, pero un poco avaricioso. Aunque no ansía dinero, sino amor. Podría ser porque tú no se lo diste nunca”.

Metin se encarga de llevarlo a comisaría pero empiezan a sonar todas las alarmas cuando desaparece sin dejar rastro. Tras una angustiosa búsqueda contrarreloj, Eren descubre que Metin … ¡ha sido asesinado a manos de Kadir!

¡Kadir mata a Metin!

El coche en el que Kadir iba para ser trasladado a comisaría es interceptado por los hombres de Kadir y esta emboscada acaba por arrebatarle la vida.

Ilgaz también llega al lugar donde está tendido el cuerpo sin vida de su padre y, lleno de rabia, dolor y mucha frustración, jura que moverá cielo y tierra para encontrar a Kadir y que no vuelva a ver la luz de sol. ¡Cómo vamos a echar de menos a Metin!

El fiscal no puede soportar el dolor, pero encuentra en Ceylin un gran apoyo en este momento tan duro.

Ilgaz se apoya en Ceylin mientras promete vengar la muerte de su padre

“No sé cómo explicar el dolor que me está quemando por dentro”, le dice un Ilgaz desolado mientras Ceylin le responde que siempre estará a su lado y que no le dejará solo. ¡Pobre Ilgaz!

Çinar había decidido marcharse de casa después de ser consciente de que había fallado a su padre cuando Metin descubrió los turbios negocios que él y Osman mantenían con el malvado Kadir.

El joven le había dejado una carta de despedida a su padre que nunca llegó a leer. Ahora, en su funeral hemos podido saber su contenido. Unas tristes y duras palabras en las que el joven se lamenta el nunca haber estado a la altura de sus hermanos y siempre haber vivido a la sombra de Ilgaz.

Había decidido marcharse de sus vidas al sentir que era invisible para todos y pensar que su padre nunca se sentiría orgulloso de él. También, le pedía perdón a Metin. Pero, por desgracia, Çinar ya nunca tendrá la respuesta de su padre que ahora tanto le gustaría escuchar.

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