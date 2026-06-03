Perdona nuestros pecados

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Elena impide que Gerardo y Antonia empiecen una nueva vida lejos de San Juan y su secreto con Renzo queda al descubierto

Decidida a recuperar a Gerardo, Elena consigue que el médico no se mude con Antonia a Chiapas. Pero cuando todo parece salir según sus planes, Estela escucha por accidente una conversación entre Renzo y su hija que revela que hubo algo entre ellos.

Elena impide que Gerardo y Antonia empiecen una nueva vida en Chiapas y su secreto con Renzo queda al descubierto

Publicidad

Nova
Publicado:

Elena no está dispuesta a perder a Gerardo y lo amenaza con acudir a la policía para contarles que Ángela mató al comandante Fuentes y que él enterró su cuerpo para evitar que su progenitora fuera a la cárcel. El joven médico intenta negarlo, pero ella sabe que le está mintiendo. "Te voy a denunciar si no vuelves conmigo", le advierte la hija de Estela.

Al final, consigue que el hermano de Aurora se quede en San Juan y no se marche con Antonia a Chiapas. Sin embargo, eso no es suficiente para la hermana de Elsa. Lo que realmente quiere es que rompa con ella y vuelva a su lado. "Entre tú y yo no hay nada", le responde el hijo de Lamberto, intentando que entre en razón, pero sus esfuerzos son en vano.

Ya en casa, Elena recibe la llamada de Renzo, uno de los empleados de Armando en La Magnolia. El joven está enfadado porque ella quiere regresar con Gerardo. "Soy tu novio", le recuerda para que desista de volver con su ex. Y va aún más lejos: "Has sido mía y no puedo dejar de pensar en ti".

La conversación comprometida entre Renzo y Elena que escucha Estela

Lo que Renzo no sabe es que Estela está escuchando la conversación. La mujer se queda de piedra al descubrir que su hija ha mantenido un affaire con él.

Desesperada, Elena le exige que deje de acosarla o, de lo contrario, se verá obligada a pedirle a su padre que lo despida.

Al llegar a casa, Estela habla con Elena sobre su embarazo y le pregunta si el hijo que espera es de Gerardo o de Renzo. La joven entra en cólera y finge sentirse humillada por el comentario.

Estela quiere saber si el hijo que espera Elena es de Gerardo o Renzo

"Lo que yo haga con mi vida no es asunto tuyo", le dice a su madre.

Estela le asegura que no tiene nada en contra de que mantenga un affaire con Renzo, pero lo que le parece mal es que esté embarazada de él y siga afirmando que el bebé que espera es de Gerardo.

—El hijo que estoy esperando es de Gerardo y de nadie más —responde Elena, fuera de sí.

Nova» Series» Perdona nuestros pecados» Mejores momentos

Publicidad

Series

Elena impide que Gerardo y Antonia empiecen una nueva vida en Chiapas y su secreto con Renzo queda al descubierto

Elena impide que Gerardo y Antonia empiecen una nueva vida lejos de San Juan y su secreto con Renzo queda al descubierto

Mahir y Canfeza dan un paso más en su relación con un beso y un romántico regalo en Estambul

Mahir y Canfeza dan un paso más en su relación con un beso y un romántico regalo en Estambul

Elena descubre el oscuro secreto de Gerardo y lo chantajea para que no se vaya con Antonia

Elena descubre el oscuro secreto de Gerardo y lo chantajea para que no se vaya con Antonia

Carmina confunde al padre Lupe con Rosendo
Momento destacado

Carmina confunde al padre Lupe con Rosendo. ¿La descubrirá?

Mahir desafía a su familia y rechaza casarse con Sila pese a las amenazas del abuelo de la joven
Momento destacado

Mahir desafía a su familia y rechaza casarse con Sila pese a las amenazas del abuelo de la joven

Armando revela a Antonia el oscuro secreto de Gerardo para impedir que la abandone
Momento destacado

Armando revela a Antonia el oscuro secreto de Gerardo para impedir que la abandone

Desesperada al descubrir que Gerardo quiere marcharse a Chiapas con Elena, Antonia busca ayuda en su padre. Entonces, Armando le confiesa que su marido ocultó el asesinato del comandante Fuentes para proteger a su madre y le asegura que tiene en sus manos la clave para evitar que rehaga su vida con otra mujer.

Rosendo tiene una amante pero no es Estefanía: ¡es Carmina!
Momento destacado

Rosendo tiene una amante pero no es Estefanía: ¡es Carmina!

Su mujer está convencida de que lo engaña con Estefanía y así se lo hace saber al marido de esta, Augusto. pero nada más lejos de la realidad.

Carmen perdona a Delfino por entregarle a Gabino en lugar del hijo que murió

Carmen perdona a Delfino por entregarle a Gabino en lugar del hijo que murió

Déborah ordena incendiar las oficinas de Victoria y acabar con su vida

Déborah ordena incendiar las oficinas de Victoria y acabar con su vida

Gabino y Ámbar no son primos ¡ahora son novios!

Ámbar no es hija de Crisanta lo que hace que ¡no sea prima de Gabino!

Publicidad