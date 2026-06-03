Elena impide que Gerardo y Antonia empiecen una nueva vida lejos de San Juan y su secreto con Renzo queda al descubierto

Elena no está dispuesta a perder a Gerardo y lo amenaza con acudir a la policía para contarles que Ángela mató al comandante Fuentes y que él enterró su cuerpo para evitar que su progenitora fuera a la cárcel. El joven médico intenta negarlo, pero ella sabe que le está mintiendo. "Te voy a denunciar si no vuelves conmigo", le advierte la hija de Estela.

Al final, consigue que el hermano de Aurora se quede en San Juan y no se marche con Antonia a Chiapas. Sin embargo, eso no es suficiente para la hermana de Elsa. Lo que realmente quiere es que rompa con ella y vuelva a su lado. "Entre tú y yo no hay nada", le responde el hijo de Lamberto, intentando que entre en razón, pero sus esfuerzos son en vano.

Ya en casa, Elena recibe la llamada de Renzo, uno de los empleados de Armando en La Magnolia. El joven está enfadado porque ella quiere regresar con Gerardo. "Soy tu novio", le recuerda para que desista de volver con su ex. Y va aún más lejos: "Has sido mía y no puedo dejar de pensar en ti".

Lo que Renzo no sabe es que Estela está escuchando la conversación. La mujer se queda de piedra al descubrir que su hija ha mantenido un affaire con él.

Desesperada, Elena le exige que deje de acosarla o, de lo contrario, se verá obligada a pedirle a su padre que lo despida.

Al llegar a casa, Estela habla con Elena sobre su embarazo y le pregunta si el hijo que espera es de Gerardo o de Renzo. La joven entra en cólera y finge sentirse humillada por el comentario.

"Lo que yo haga con mi vida no es asunto tuyo", le dice a su madre.

Estela le asegura que no tiene nada en contra de que mantenga un affaire con Renzo, pero lo que le parece mal es que esté embarazada de él y siga afirmando que el bebé que espera es de Gerardo.

—El hijo que estoy esperando es de Gerardo y de nadie más —responde Elena, fuera de sí.