Mahir y Canfeza dan un paso más en su relación con un beso y un romántico regalo en Estambul

Mahir y Canfeza siguen acercándose cada vez más. Refugiados en un piso de Estambul para evitar que Selim encuentre a la joven, ambos disfrutan por primera vez de la tranquilidad y de la oportunidad de conocerse mejor.

El hijo de Süreyya prepara unas albóndigas y pide ayuda a Canfeza en la cocina. Feliz por poder compartir tiempo con ella lejos de los problemas, disfruta de una jornada que también emociona a su madre. "Sois mejores amigos y os deseo lo mejor", les dice.

Sin embargo, la cena casera no sale como esperaban. Las albóndigas quedan demasiado condimentadas y Mahir decide llevar a Canfeza y a su madre a un restaurante para degustar kebab mientras escuchan música tradicional turca.

Durante la velada, la pareja se deja llevar por la música y terminan bailando. Canfeza le confiesa que se siente protegida a su lado y que ya no teme a Selim. Sus palabras emocionan a Mahir, que no oculta lo mucho que le gusta verla feliz.

Más tarde, una canción especialmente significativa para Süreyya y el difunto Mehmet crea un ambiente cargado de emoción. Aprovechando el momento, Mahir coloca una flor en el cabello de Canfeza y le dice lo guapa que está.

De regreso a casa, ambos juegan una partida de chaquete. Mahir apuesta que, si gana, podrá darle un beso. Y así ocurre. Tras imponerse en el juego, le roba un besoentre la mejilla y los labios que ella no rechaza.

Al día siguiente, el exinspector lleva a Canfeza a visitar la Torre de la Doncella y le entrega un collar que compró pensando en ella. "Me recordó a ti y al vestido que llevabas cuando nos conocimos", le explica.

La joven se emociona al recibir el regalo y le confiesa que nunca ha tenido novio. Mahir aprovecha para insinuar que él podría ser el primero. Cuando están a punto de besarse, una llamada de Kürşat interrumpe el romántico momento. ¿Qué querrá el padre de Canfeza?