Elena se sale con la suya: logra separar a Gerardo de Antonia

Gerardo no está pasando por su mejor momento. Su todavía mujer, Elena, lo ha amenazado con denunciarlo a la policía si no vuelve a su lado y él no sabe qué hacer. La hija de Armando sabe que es cómplice de la muerte del comisario Fuentes y no le va a temblar el pulso si el joven médico no hace lo que ella le pide.

Tras pensárselo mucho, el hijo de Lamberto se arma de valor y decide hablar con Antonia sobre el chantaje de Elena. Le cuenta que no solo quiere que se quede en San Juan, sino también que viva con ella como si nada hubiera pasado entre ellos. Antonia no quiere, bajo ningún concepto, que Gerardo acabe en prisión. "Si el precio de tu libertad es irte con ella, no queda otra que pagarlo", le dice entre lágrimas.

La hija de Silvia está muy enamorada de él y no quiere verlo sufrir, así que está dispuesta a renunciar a su amor para evitar que termine preso por ser cómplice de su madre, Ángela, quien acabó con la vida de Fuentes.

Antonia no puede parar de llorar. Gerardo es el amor de su vida y está destrozada. "Se me parte el alma hacerte sufrir así", le dice el médico, muy triste.

Ella no sabe cómo va a salir adelante sin él. Gerardo le propone verse a escondidas, pero Antonia se niega a ponerlo en riesgo. Sabe que Elena los va a vigilar de cerca.

La hermana de Andrés está dispuesta a criar sola a su hijo. "Lo perdí todo", le dice Gerardo a su novia antes de darse su último beso.

Al final, Elena se acaba saliendo con la suya y celebra su victoria. "Vamos a ser una familia: tu papá, tú y yo", dice sonriendo mientras se acaricia la barriga.

Gerardo llega a la mansión de los Quiroga y le revela a Elena que ha decidido regresar a su lado. Ella se muestra muy feliz con la noticia. "Por fin te das cuenta de que nosotros estamos hechos el uno para el otro", le dice.

Él, sin embargo, se muestra frío y arisco con ella. Elena le pide que sea cariñoso, pero el hijo de Ángela le recuerda que, si ha decidido estar a su lado, es únicamente porque lo ha chantajeado. "No estoy aquí por amor", le contesta muy serio.

Elena quiere mudarse al apartamento que Gerardo compró inicialmente para vivir con Antonia. Él acepta y ella lo besa antes de irse a trabajar.