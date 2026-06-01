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Mahir desafía a su familia y rechaza casarse con Sila pese a las amenazas del abuelo de la joven

La felicidad de Mahir y Canfeza vuelve a estar en peligro. Tras escapar de Selim, el comisario se enfrenta a una nueva amenaza cuando Cabir le exige que se case con su nieta Sila para saldar una vieja deuda familiar.

Mahir desafía a su familia y rechaza casarse con Sila pese a las amenazas del abuelo de la joven

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Canfeza se muere de ganas de hablar con su abuela y la llama por teléfono. Lo que la joven no sabe es que Selim está con ella y que su intención es descubrir su paradero. Por eso, la anciana le pide a su nieta que salga de la mansión de los abuelos de Mahir y suba a un coche gris que la está esperando fuera.

Canfeza obedece y acaba en un almacén donde se encuentran su abuela, su mejor amiga, Sare, y Selim Allama, que va armado. Al descubrir que el malvado empresario tiene retenido a su padre, la joven no duda en plantarle cara.

Selim consigue dar con el paradero de Canfeza

En ese momento aparece Mahir, pero Selim amenaza con acabar con la vida de la madre de Kürşat si no baja su arma. El comisario se deshace de su pistola y, cuando está a punto de huir de allí junto a Canfeza, Raşit aparece y le dispara, dejándolo herido.

Mahir y Canfeza aprovechan la confusión para escapar y él lleva a la joven de vuelta a casa de su familia paterna. Convencida de que Selim no les dejará en paz, Canfeza comparte sus temores con Mahir, que le propone matrimonio para que nadie pueda separarlos.

Mahir le propone a Canfeza que se case con él

El hijo de Süreyya comunica su decisión a su abuelo Asaf. Sin embargo, en ese momento aparece Cabir junto a su nieta Sila para exigir que Mahir se case con ella.

Mahir manifiesta su deseo de casarse con Canfeza, pero Cabir aparece para cambiarlo todo

El patriarca de la familia Haroğlu está muy enfadado y le explica sus motivos. Le recuerda que su padre, Mehmet, abandonó a su hija para irse con Süreyya y que él se vio obligado a casarla con Ferman, a pesar de la diferencia de edad entre ambos.

La nieta de Cabir iba a casarse con el nieto de Asaf, pero el joven falleció en un accidente de tráfico. Como Sila está embarazada de él, Cabir considera que Mahir debe honrar a la familia casándose con ella.

Mahir se niega a aceptar ese destino, aunque, para ganar tiempo, le pide a Cabir unos días para asimilar la situación. El anciano accede a darle tres días para organizar la boda. De no hacerlo, amenaza con acabar con su vida y la de sus abuelos, quemar la casa y matar a todos los que se encuentren dentro.

Las amenazas del abuelo de Sila a Mahir: "Si no organizas tu boda con mi nieta, prepara tu funeral"

Asaf y Afet están desesperados. Temen por la vida de toda la familia y ruegan a su nieto que se case con Sila. Sin embargo, Mahir no está dispuesto a arruinar su vida uniéndose a una mujer a la que no ama.

Canfeza le pide que reflexione antes de tomar una decisión, pero él lo tiene claro y huye de la casa de sus abuelos junto a la hija de Kürşat y de Süreyya.

La joven teme convertirse en un problema para Mahir, pero él le asegura que, incluso si nunca la hubiera conocido, tampoco se habría casado con Sila.

Mahir, a Canfeza: "Nunca te abandonaré"

"No aceptaría un matrimonio así", le responde antes de añadir. Mi amor se lo prometí a otra persona.

Aunque la amenaza de Selim sigue muy presente, Mahir tranquiliza a Canfeza y le promete que nunca la abandonará. Su prioridad es mantenerla a salvo y no permitir que nadie vuelva a separarlos.

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