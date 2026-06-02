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Elena descubre el oscuro secreto de Gerardo y lo chantajea para que no se vaya con Antonia

Armando revela a su hija la implicación de Gerardo en el encubrimiento de un asesinato y Elena no duda en utilizar esa información para intentar retener a su todavía marido.

Elena descubre el oscuro secreto de Gerardo y lo chantajea para que no se vaya con Antonia

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Gerardo ha tomado la decisión de marcharse a Chiapas junto a Antonia para alejarse definitivamente de Elena. "Soy capaz de irme hasta la Patagonia con tal de estar lejos de ti", le asegura indignado.

Elena le ha hecho creer que está esperando un hijo suyo, pero la realidad es muy distinta: el bebé que espera es de Renzo, un empleado de Armando.

Incapaz de aceptar que su todavía marido quiera rehacer su vida lejos de ella, la hermana de Elsa busca consuelo en su padre y le cuenta lo sucedido con la esperanza de que la ayude a convencer a Gerardo para que permanezca en San Juan.

Armando revela a Antonia el oscuro secreto de Gerardo para impedir que la abandone

Al verla tan angustiada, Armando le revela un oscuro secreto. Le cuenta que Ángela mató al comandante Fuentes de un disparo y que Gerardo ayudó a ocultar el cadáver para evitar que su madre acabara en prisión. "Tienes suficientes armas para retenerlo", le asegura.

Elena no tarda en utilizar esa información a su favor y amenaza a Gerardo con denunciarlo. "Tienes que volver conmigo si no quieres que vaya a la policía a contarles lo que pasó con Fuentes", le advierte.

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