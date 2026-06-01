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Armando revela a Antonia el oscuro secreto de Gerardo para impedir que la abandone

Desesperada al descubrir que Gerardo quiere marcharse a Chiapas con Elena, Antonia busca ayuda en su padre. Entonces, Armando le confiesa que su marido ocultó el asesinato del comandante Fuentes para proteger a su madre y le asegura que tiene en sus manos la clave para evitar que rehaga su vida con otra mujer.

Armando revela a Antonia el oscuro secreto de Gerardo para impedir que la abandone

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Elena descubre que Gerardo y Antonia planean marcharse a vivir a Chiapas y decide visitarlo en el hospital para intentar que entre en razón.

El joven médico está harto de que se entrometa en su vida y, por eso, ha tomado la decisión de poner tierra de por medio. "Soy capaz de irme hasta la Patagonia con tal de estar lejos de ti", le asegura indignado.

La hija de Estela le dice que la hermana de Andrés lo está manipulando y le suplica que no se marche, ya que también está esperando un hijo suyo. Sin embargo, él le responde que, cuando nazca el bebé, regresará a San Juan para reconocerlo y hacerse cargo de su manutención. Pero la hermana de Elsa solo desea una cosa: que no la abandone.

Elena se enfrenta a Gerardo tras conocer su intención de irse de San Juan

Gerardo, sin embargo, ya ha tomado una decisión y no está dispuesto a dar marcha atrás.

"No voy a dejar que lo reconozcas. Te vas a arrepentir", le advierte ella en tono amenazante antes de abandonar la consulta.

Desesperada, busca consuelo en su padre y acude a La Magnolia para desahogarse. Allí le confiesa que está embarazada de Gerardo y que él pretende empezar una nueva vida junto a la hija de Silvia en Chiapas.

"Todo el mundo me va a señalar por ser madre soltera. Hay que hacerlo entrar en razón", le dice a su progenitor.

Elena le revela a su padre que espera un bebé de Gerardo y que su intención es abandonarla

Al verla tan triste y preocupada, Armando le revela un oscuro secreto: Gerardo es cómplice de un asesinato. Le explica que Ángela acabó con la vida del comandante Fuentes de un disparo y que su hijo ocultó el cadáver para evitar que su madre terminara entre rejas.

El empresario relata cómo ocurrieron los hechos. Según su versión, Fuentes estaba obsesionado con Ángela e intentó abusar de ella. Gerardo trató de impedirlo, pero finalmente su madre disparó al comandante y acabó con su vida.

Antonia no entiende por qué su padre le ocultó la verdad durante tanto tiempo. Armando le responde que lo hizo para no arruinar su matrimonio.

"Tienes suficientes armas para retenerlo", le asegura a su hija.

¿Aprovechará Antonia el oscuro secreto de Gerardo para impedir que rehaga su vida lejos de ella?

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