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Jaime le confiesa a su mujer que ha estado involucrado en negocios turbios y planea huir a Estados Unidos con una identidad falsa

Verónica descubre que su marido le ha ocultado durante años el origen de su fortuna y que toda la familia está en peligro. Acorralado por unos criminales a los que debe dinero, Jaime pone en marcha un plan para empezar de cero bajo una identidad falsa.

Jaime le confiesa a su mujer que ha estado involucrado en negocios turbios y planea huir a Estados Unidos con una identidad falsa

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Nova
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Andrés y Elsa buscan desesperadamente a Jaime y Verónica. Tras descubrir que el padre adoptivo de Eva está involucrado en negocios turbios, han contratado a un detective privado para intentar dar con su paradero.

Verónica desconoce por completo las actividades de su marido. Sin embargo, cuando intenta salir a dar un paseo y Jaime se lo impide, empieza a sospechar que ocurre algo más. Al principio, pensaba que habían huido para evitar que Elsa y Andrés les arrebataran a Eva, pero pronto comprende que hay razones mucho más graves detrás de su escondite.

Presionado por las circunstancias, Jaime acaba confesándole la verdad. Le explica que hizo negocios con unos delincuentes y que ahora lo buscan porque les debe una importante suma de dinero que no puede pagar. Como consecuencia, sus vidas corren peligro.

"Todo lo hice por vosotras, para daros una buena vida", le asegura.

Verónica, conmocionada, le recuerda que siempre creyó que era un hombre honrado y que el dinero que ganaban procedía de la ferretería familiar.

"No seas ingenua, eso no da para vivir con todos los lujos que teníamos", le responde.

A pesar de la explicación, Verónica no está dispuesta a pasar el resto de su vida escondida. Sin embargo, Jaime ya tiene un plan para escapar definitivamente. Ha pedido a un conocido que les consiga nuevas identidades para que nadie pueda encontrarlos.

"Vamos a empezar una nueva vida en Estados Unidos", le anuncia.

A partir de ahora, dejarán de ser Jaime, Verónica y Eva para convertirse en Jorge, Victoria y Emma.

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