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Carmina confunde al padre Lupe con Rosendo. ¿La descubrirá?

Carmina se pone cariñosa en la oscuridad del despacho y el padre Lupe, que estaba esperando a Rosendo, cree reconocer su voz.

Carmina confunde al padre Lupe con Rosendo

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Estefanía se entera de que Alfonsina piensa que ella y su marido Rosendo tienen una aventura.

Y Carmina lo que hace para despistar es entrar en la habitación de Estefanía y echarse mucha colonia suya, para que la ropa de Rosendo huela a su hermana y nadie sospeche de ella.

Carmina quiere aprovechar que Alfonsina sospecha que Rosendo tiene una relación con Estefanía para desviar la atención de ella misma.

Pero entonces entra ¡Elisa! La niña descubre a su tía perfumándose como su madre y le hace preguntas y Carmina la amenaza.

Carmina se baña en colonia de Estefanía para que su olor quede en la ropa de su amante Rosendo

Por otra parte Damián pregunta a su madre Alfonsina quién vive en la casa azul de la que ha visto salir a su padre. La mujer se queda perpleja: no sabe a lo que se refiere su hijo pero solo hace que incrementar sus sospechas de que su marido le es infiel.

Y entonces ocurre lo inesperado. El padre Lupe, hermana de Alfonsina, acude a hablar con Rosendo pero, como no se encuentra en esos momentos, decide esperarlo sentado en su despacho en la penumbra.

Y cuando llega Carmina a reunirse con él, se acerca por detrás al sillón en el que piensa que está sentado su amante y le dedica unas tiernas palabras y una caricia. El hombre se incorpora de inmediato asustado y sorprendido y cuando cree que es Carmina sale corriendo detrás de ella, que huye.

El padre Lupe le cuenta lo que ha visto a Rosendo

Y el hermano de Alfonsina se lo cuenta a Rosendo. El padre Lupe sabe que su hermana no soporta a Gael y no le gustaría saber lo que está haciendo Rosendo hace con el niño.

Alfonsina también le ha contado a su hermano que piensa que su marido está viéndose con otra mujer, y cuando Rosendo lo desmiente diciendo que son imaginaciones suyas, el padre le dice que eso pensaba él hasta hace un momento.

Porque justo antes de que llegara él, entró una mujer en el despacho ¡y lo confunde con Rosendo!

¿Lo seguirá desmintiendo Rosendo?

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