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Rosendo tiene una amante pero no es Estefanía: ¡es Carmina!

Su mujer está convencida de que lo engaña con Estefanía y así se lo hace saber al marido de esta, Augusto. pero nada más lejos de la realidad.

Rosendo tiene una amante pero no es Estefanía: ¡es Carmina!

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Estefanía y su marido dan una cena en su casa para sus amigos Rosendo y Alfonsina. En el evento también está la hermana de Estefanía, Carmina. Elisa, la hija, por su parte, invita a sus amigos Damián y Gael para no aburrirse durante la cena.

Gael se lo cuenta al padre Lupe, que dice que no le parece normal que a su edad ande tan alterado por una niña. ¡El cura sabe que a los dos amigos les gusta esa niña!

Elisa dice a su madre Estefanía que ha invitado a Damián y Gael a la cena

Entonces el esposo de Estefanía sale a buscar a los niños al jardín mientras Estefanía va a terminar de organizar cosas y servir el vino y Rosendo acude a ayudarle.

Alfonsina pone de excusa que va a buscar a su hijo Damián pero lo que quiere es ver a solas al marido de Estefanía, Augusto.

Cena en casa de Estefanía y Augusto

Augusto acusa a Alfonsina de que no quería ir a cenar a su casa porque le cae mal su esposa Estefanía. Y le cuenta que Estefanía lo engaña ¡y con su marido! Alfonsina asegura que Rosendo y Estefanía son amantes aunque no tiene pruebas. De regreso en el comedor, empieza a encontrarse mal y tienen que abandonar la cena.

Alfonsina cree que Estefanía y Rosendo son amantes

Ya en su casa, el matrimonio tiene una discusión porque Alfonsina insiste en que Rosendo quería estar cerca de su amante Estefanía, cosa que él desmiente de todas las maneras.

Pero al final descubrimos que Rosendo acude montado en su caballo a encontrarse con una mujer que en realidad es ¡Carmina!

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