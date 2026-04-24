Mercan se preocupa por ver sufrir a Ilgaz tras la muerte de su padre

lgaz está muy preocupado desde que su hermano Çinar se marchó de casa tras una fuerte discusión con él. El joven descubrió un audio que le envió su padre antes de morir en el que Metin le decía que estaba cansado de que siempre estuviese metiéndose en líos.

Çinar se sintió tan mal que decidió irse de casa al ver que su hermano no le había contado que su padre estaba enfadado y al creer que su familia piensa lo mismo que su difunto padre.

Entonces, el fiscal Kaya descubre la carta que su hermano le había dejado a su padre antes de saber que había muerto y que desafortunadamente Metin nunca llegó a leer. Duda en leerla, pero acaba leyéndola junto a Ceylin para tratar de encontrar alguna respuesta sobre su paradero.

Ilgaz se siente todavía peor y se derrumba al darse cuenta todo lo que su padre hizo por él y sus hermanos: “No sé qué hubiésemos hecho sin él”. El fiscal le cuenta a Ceylin que su hermano siempre se comparó con él, pero que él nunca quiso competir con él: “Siempre le quise como es”.

Ceylin le anima diciéndole que él no tiene la culpa de nada y le asegura que ha sido el mejor hermano mayor tanto para él como para Defne y que lo seguirá siendo pase lo que pase.

Ilgaz intenta centrarse en un nuevo caso debido al que ya ha tenido alguna que otra discusión con Ceylin, pero no puede disimular que está triste y Mercan se da cuenta de ello.

La pequeña sigue acudiendo a sus citas con la psicóloga después de su traumático secuestro que le provocó considerar a Filiz, su secuestradora, como su madre. La psicóloga le cuenta a Ilgaz y Ceylin que la niña parece que empieza ya casi a romper del todo los lazos que le unían a Filiz.

Además, le dice a Ilgaz que su hija está muy preocupada por él al verle siempre triste desde “que el abu Metin ya no está” y que le ha pedido si puede hacer algo para que su papá vuelva a sonreír.

El fiscal Kaya y Ceylin se emocionan ante el gesto de la pequeña e Ilgaz va corriendo a abrazar a su hija con una enorme sonrisa. ¡Qué bonito!