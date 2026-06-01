Carmen perdona a Delfino por entregarle a Gabino en lugar del hijo que murió

Carmen se despide del hijo que nunca conoció, pero al que espera conocer algún día cuando Dios lo lleve a su lado.

La esposa de Delfino ha vivido 25 años criando a un hijo que no salió de sus entrañas, a Gabino, que en realidad era hijo biológico de Valente y Déborah pero los cambiaron al nacer y se lo entregaron a Carmen, que no sabía que el bebé al que dio a luz murió después de que ella tuviera un accidente con un caballo.

Carmen está sufriendo mucho y se lamenta de no haber podido darle una despedida porque ni siquiera sabía que ese niño murió.

Ahora llega el momento y se encuentran en la iglesia Carmen, Delfino y sus dos hijos, Gabino y Juanito. Delfino se arrepiente del mal que hizo pero a la vez sabe que salvó la vida de Gabino y de Carmen, al evitarle el sufrimiento de ver que su verdadero hijo había muerto.

Lo que quiso fue que el amor que le tenían destinado lo recibiera otro niño que no tenía la culpa de nada. Delfino pide perdón a sus dos hijos y a su mujer Carmen.

Aunque la mujer tardó mucho en entenderlo y está muy dolida, ahora entiende cómo actuó su marido y admite que no sabe qué habría hecho ella en su lugar, pues la situación en la que Fernando Pérez-Soler puso a su confidente Delfino no fue nada fácil hace 25 años.

Lo que Carmen sí sabe es que la decisión de su marido los salvó la vida, y por eso lo perdona, por haber evitado que ella hubiera muerto de pena.

Está convencida de que desde el cielo lo van a perdonar.