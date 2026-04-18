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Mercan ya está en casa con Ceylin e Ilgaz ¡son una familia!

Ceylin hizo todo lo posible para poder llevarse a Mercan a casa. ¡Incluso fingir que Filiz la atacó en el hospital!

Mercan ya está en casa con Ceylin e Ilgaz

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Mercan ya está lista para volver al que siempre fue su hogar. Tras pasar dos años y medio retenida en casa de Filiz, la pequeña se enfrentaba a la verdad y descubría que Ilgaz y Ceylin eran sus verdaderos padres y que su nombre real era Mercan y no Doga.

Toda la familia le prepara una gran fiesta de bienvenida, pero Ilgaz les pide que mejor ir poco a poco para evitar que la niña vuelva a agobiarse al no estar acostumbrada a gente desconocida.

Bienvenida a casa, princesa”, le dice Ilgaz a su pequeña nada más poner un pie en su casa mientras toda la familia les mira escondidos. ¡Qué bonito!

La felicidad inunda a los fiscales. Mercan por fin ha vuelto a casa con ellos y la pequeña poco a poco empieza a adaptarse su nueva vida.

Ilgaz empieza a estar cada vez más confundido con la actitud de Ceylin. Primero, ha decidido retirar la denuncia contra Filiz, algo que él que no entiende ya que la mujer estuvo a punto de matarla, y después se entera que su mujer ha dimito como fiscal.

El fiscal empieza, entonces, a investigar y consigue pruebas que confirman sus peores sospechas. Ceylin provocó el incidente en el hospital con Filiz y lo preparó todo para que su testimonio no tuviera validez.

Filiz decía la verdad y fue… ¡Ceylin la que en realidad disparó! La joven intuye que su marido lo sabe y decide explicárselo todo. No podía permitir que a Filiz se le redujese la condena por decir que estaba enferma mental y este era el plan perfecto: “He cumplido mi deber como madre”.

Consciente de que no estaba bien, la joven Erguvan decide dimitir como fiscal e Ilgaz cree que esta vez su mujer ha sido justa con el castigo que se ha autoimpuesto.

El fiscal Kaya le parece mal que le haya engañado y ella le echa en cara que él también mintió, y de una manera mucho peor, fingiendo su propia muerte.

Mercan ya está en casa con Ilgaz y Ceylin

Sin embargo, lo ocurrido con Mercan le ha dejado muy afectada y le cuenta a su marido que en el pasado hizo algo malo, un error que ahora le gustaría enmendar... ¿Qué será?

Justo cuando está recordándolo aparece Mercan diciendo que si puede dormir con ellos en una noche de tormenta. La acogen en la cama en medio de los dos y los tres se quedan abrazados hasta quedarse dormidos. ¡Qué estampa tan tierna y esperada!

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