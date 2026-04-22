Ilgaz rescata a Mercan y la niña le pide que salve también "a mamá"

Gracias a que Metin encontró a un donante compatible con el hijo del secuestrador, el infierno del Bufete Tilman llegó a su fin.

Cuando el deseo del secuestrador parecía imposible de cumplir, Metin consiguió convencer a unos padres dolidos por la pérdida de su hijo para que donasen sus órganos y le salvasen la vida a un joven.

Justo antes de que su mujer le confirmara que su hijo ya tenía un donante compatible y estaba en el quirófano, el secuestrador había disparado a Yekta por haber ayudado a la pequeña Mercan a salir del edificio.

“¡Ya queda poco para que termine el juego!” le decía el falso abogado a la niña mientras iba a reunirse con su papá.

Ilgaz consigue, sin levantar sospechas, rescatar a su hija y la niña le pide una última cosa: “Salva también a mamá”, dejando sin palabras al fiscal al oír que, por primera vez, Mercan se refiere a Ceylin como su madre. ¡Momentazo!

Ilgaz pudo entrar con su equipo personalmente para rescatar a Ceylin y al resto de rehenes.

Los secuestrados se abrazan a sus familiares aliviados, pero llenos de lágrimas, como es el caso de Parla. Laçin abraza a Yekta: “Has salvado a Mercan”, le dice orgullosa.

La alegría de Ceylin al ver a su hija es inmensa, sobre todo porque la pequeña corre hacia ella en cuanto la ve para abrazarla y la llama por primera vez “mamá”. ¡Cuánto tiempo llevábamos esperando este momento!

“Tenía miedo de que te pasara algo mamá”, le confiesa la pequeña. Ceylin no puede evitar emocionarse al escuchar esas palabras y le dice que han ganado el juego las dos. ¿Se volverá más estrecha su relación después de lo ocurrido?

Por suerte, todo salió como esperaban y el secuestrador fue reducido. Eso sí, la situación era crítica, porque Yekta se debatía entre la vida y la muerte después de los dos disparos que había recibido. ¿Conseguirán los médicos salvarle la vida en el hospital?