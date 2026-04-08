Ilgaz fingió su muerte para proteger a Ceylin y a una niña

Empezamos a descubrir lo que ocurrió hace cinco años tras ese encuentro en el Ceylin descubrió que Ilgaz estaba vivo.

El fiscal Kaya le cuenta a la fiscal Erguvan que su supuesta muerte fue parte de un plan para ayudar a Tugut Ali y a su hija enferma. “Si Haluk no creía que estaba muerto, no habría pagado el tratamiento”, intenta justificarse Ilgaz mientras le cuenta que sí le dispararon, pero que esa bala no fue mortal.

Su cadáver era en realidad el de un huérfano y todo salió bien gracias a la ayuda de Turgut Ali y Eren, que eran los únicos que lo sabían. “Debí hacerlo para protegerte a ti y mantener a una niña con vida”, le dice Ilgaz a Ceylin pidiéndole perdón por todo el daño que le provocó a ella y a todos con su supuesta muerte.

Ceylin, rota de dolor y sin poder para de llorar, le echa en cara a Ilgaz que no se lo contase y hasta le dice que pensó que había perdido la cabeza: “¿Cómo has podido hacerme una cosa así?”.

La fiscal acaba entendiendo que todo lo hizo por salvar una vida y acaba abrazando a su marido. ¡Por fin ha despertado de esta terrible pesadilla e Ilgaz está a su vivo y junto a ella!

Ilgaz y Ceylin, ¿del amor al odio?

Sin embargo eso pasó hace cinco años. Ahora, la situación es otra entre ambos.

Ceylin e Ilgaz han pasado del amor al odio en muy poco tiempo. Afortunadamente, Ilgaz sigue vivo, pero su relación con Ceylin está muerta. La joven ha dejado de ser abogada para convertirse en fiscal y ahora mantiene una relación tensa y muy fría con fu familia y trata de mantenerse alejada de Ilgaz por un terrible suceso del pasado que iremos descubriendo.

Además, casi ni se habla con el que fue su marido al creer que él ha rehecho su vida con Nil, una abogada del bufete de Yekta, que participa en la defensa de uno de los sospechosos de los casos en los que están trabajando juntos Ceylin e Ilgaz y que, por obligación, tienen que colaborar juntos.

Ceylin empieza a atar cabos y descubre que Nil podría ser una de las principales sospechosas de una de las muertes que están investigando. La fiscal Erguvan interrumpe en la fiesta de compromiso de su sobrina para detener a la abogada que casualmente ha ido de acompañante de Ilgaz a este enlace. ¿Estarán realmente saliendo juntos?, ¿habrá olvidado Ilgaz a Ceylin?

El fiscal Kaya le echa en cara a Ceylin que haya montado una escena en la fiesta de compromiso para detener a “su amiga” lo que provoca una fuerte discusión entre ambos.