Secretos de familia

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Ilgaz fingió su muerte para proteger a Ceylin y a una niña

Viajamos en el tiempo a la conversación en la que Ilgaz contó la verdad sobre su falsa muerte a Ceylin. Pero ahora ¡la pareja no puede ni verse! ¿Qué ha pasado entre ellos en este tiempo?

Ilgaz fingió su muerte para proteger a Ceylin y a su hija

Publicidad

Nova
Publicado:

Empezamos a descubrir lo que ocurrió hace cinco años tras ese encuentro en el Ceylin descubrió que Ilgaz estaba vivo.

El fiscal Kaya le cuenta a la fiscal Erguvan que su supuesta muerte fue parte de un plan para ayudar a Tugut Ali y a su hija enferma. “Si Haluk no creía que estaba muerto, no habría pagado el tratamiento”, intenta justificarse Ilgaz mientras le cuenta que sí le dispararon, pero que esa bala no fue mortal.

Su cadáver era en realidad el de un huérfano y todo salió bien gracias a la ayuda de Turgut Ali y Eren, que eran los únicos que lo sabían. “Debí hacerlo para protegerte a ti y mantener a una niña con vida”, le dice Ilgaz a Ceylin pidiéndole perdón por todo el daño que le provocó a ella y a todos con su supuesta muerte.

Ceylin, rota de dolor y sin poder para de llorar, le echa en cara a Ilgaz que no se lo contase y hasta le dice que pensó que había perdido la cabeza: “¿Cómo has podido hacerme una cosa así?”.

La fiscal acaba entendiendo que todo lo hizo por salvar una vida y acaba abrazando a su marido. ¡Por fin ha despertado de esta terrible pesadilla e Ilgaz está a su vivo y junto a ella!

Ilgaz y Ceylin, ¿del amor al odio?

Sin embargo eso pasó hace cinco años. Ahora, la situación es otra entre ambos.

Ceylin e Ilgaz han pasado del amor al odio en muy poco tiempo. Afortunadamente, Ilgaz sigue vivo, pero su relación con Ceylin está muerta. La joven ha dejado de ser abogada para convertirse en fiscal y ahora mantiene una relación tensa y muy fría con fu familia y trata de mantenerse alejada de Ilgaz por un terrible suceso del pasado que iremos descubriendo.

Ilgaz y Ceylin no pueden ni verse ¿qué pasó entre ellos?

Además, casi ni se habla con el que fue su marido al creer que él ha rehecho su vida con Nil, una abogada del bufete de Yekta, que participa en la defensa de uno de los sospechosos de los casos en los que están trabajando juntos Ceylin e Ilgaz y que, por obligación, tienen que colaborar juntos.

Ceylin empieza a atar cabos y descubre que Nil podría ser una de las principales sospechosas de una de las muertes que están investigando. La fiscal Erguvan interrumpe en la fiesta de compromiso de su sobrina para detener a la abogada que casualmente ha ido de acompañante de Ilgaz a este enlace. ¿Estarán realmente saliendo juntos?, ¿habrá olvidado Ilgaz a Ceylin?

El fiscal Kaya le echa en cara a Ceylin que haya montado una escena en la fiesta de compromiso para detener a “su amiga” lo que provoca una fuerte discusión entre ambos.

Nova» Series» Secretos de familia» Mejores momentos

Publicidad

Series

Ilgaz fingió su muerte para proteger a Ceylin y a su hija

Ilgaz fingió su muerte para proteger a Ceylin y a una niña

Leyla, a punto de ser atropellada en plena noche

Todos creen que Leyla ha muerto atropellada por Tufan, pero nada es lo que parece

Elsa recupera a su madre tras escaparse del psquiátrico y descubre por qué su padre Armando la internó

Elsa se reencuentra con su madre tras escaparse del psquiátrico y descubre por qué su padre Armando la internó

El embarazo de Elsa desata la furia de Armando y toma medidas contra su propia hija
Momento destacado

El embarazo de Elsa desata la furia de Armando y toma medidas contra su propia hija

Déborah tiene un accidente y Valente la rescata
Momento destacado

Déborah tiene un accidente y Valente la rescata

¡Ilgaz está vivo! Así es su vida cinco años después
Momento destacado

¡Ilgaz está vivo! Así es su vida cinco años después

Han pasado cinco años desde que Ilgaz sufrió un disparo. ¿Qué ha pasado entre él y Ceylin que ni se hablan? ¿Será esa niña que aparece con Ceylin su hija?

Héctor rescata a Estela del psiquátrico
Momento destacado

Héctor rescata a Estela del psiquiátrico

El amigo de Estela acude sin que nadie lo vea para sacar a Estela de la habitación del psiquiátrico. ¡Van a fugarse!

Alberto descubre que sufrió un terremoto ¡mientras Mateo lo ve por las calles de Nueva York!

Alberto descubre que sufrió un terremoto ¡mientras Mateo lo ve por las calles de Nueva York!

¡Ceylin se reencuentra con Ilgaz! ¿Es real esta vez o tampoco?

¡Ceylin se reencuentra con Ilgaz! ¿Es real esta vez o tampoco?

Valente prohíbe a Alejandro ver más a Victoria

Valente prohíbe a Alejandro ver más a Victoria

Publicidad