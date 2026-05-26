Ella es Elisa Castañón, la mujer que enamora a dos amigos

Elisa Castañón desarrolló de niña una gran amistad con Damián, el niño que vivía en la casa en la que sus padres trabajaban.

No había nada que no fuera inocente entre ellos, aunque tenían claro que si se casaban de mayores les gustaria que fuera con alguien como ellos.

Pero las situaciones familiares se impusieron entre ellos y Damián fue enviado a un internado lejos de casa, lo que los separó.

Ahora Damián ha vuelto y Elisa tiene que enfrentarse a su pasado, al que pudo haber sido su amor y a su mejor amigo que también siente cosas por ella.

¿Qué decisión tomará Elisa?