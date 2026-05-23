Alito mata a Dionisio para quedarse con su dinero, culpar a Alejandro y obtener a Victoria

Alito se enfrenta a Dionisio. Tanto tiempo confabulando juntos han hecho que el joven quiera acabar con el padrino, se cansó de soportar su maltrato durante tantos años.. ¡Lo apunta con una pistola y lo dispara!

Dionisio cae al suelo herido.

Alito cree que se va a salir con la suya y se va a quedar con todo el dinero de Dionisio. Ya tiene acceso a las cuentas bancarias y las acciones de Alejandro. Solo el faltan las escrituras.

Alito confiesa a Dionisio su plan antes de disparar. Con el cinturón de Clemente, culparán a Alejandro de haberlo matado y así, con él en la cárcel, se podrá quedar con Victoria.

Después de matarlo, Alito llama desde el móvil de Dionisio a la policía pidiendo ayuda. Pero justo cuando abandona el despacho de Dionisio ¡se encuentra con Déborah! Alito le confiesa que está muerto y Déborah ya sabe quién lo mató. Le miente diciendo que quería matar a cualquiera y que fue en defensa propia. Alito huye y Déborah por su bien debe callar.

Alito juega con los intereses de Déborah y le pregunta si está de acuerdo en que su sobrino Alejandro se case con Victoria. Déborah accede a que detengan a Alejandro antes que verlo casado con esa mujer, deja que Alito se vaya sin delatarlo. Y como Alejandro traicionó a su tía ahora ella va a traicionar a su sobrino.