Me atrevo a amarte

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Alito mata a Dionisio para quedarse con su dinero, culpar a Alejandro y obtener a Victoria

Alito prepara un plan para librarse de Dionisio y de Alejandro a la vez.

Alito mata a Dionisio para quedarse con su dinero, culpar a Alejandro y quedarse con Victoria

Publicidad

Nova
Publicado:

Alito se enfrenta a Dionisio. Tanto tiempo confabulando juntos han hecho que el joven quiera acabar con el padrino, se cansó de soportar su maltrato durante tantos años.. ¡Lo apunta con una pistola y lo dispara!

Dionisio cae al suelo herido.

Alito cree que se va a salir con la suya y se va a quedar con todo el dinero de Dionisio. Ya tiene acceso a las cuentas bancarias y las acciones de Alejandro. Solo el faltan las escrituras.

Alito confiesa a Dionisio su plan antes de disparar. Con el cinturón de Clemente, culparán a Alejandro de haberlo matado y así, con él en la cárcel, se podrá quedar con Victoria.

Después de matarlo, Alito llama desde el móvil de Dionisio a la policía pidiendo ayuda. Pero justo cuando abandona el despacho de Dionisio ¡se encuentra con Déborah! Alito le confiesa que está muerto y Déborah ya sabe quién lo mató. Le miente diciendo que quería matar a cualquiera y que fue en defensa propia. Alito huye y Déborah por su bien debe callar.

Déborah encubre a Alito para vengarse de Alejandro

Alito juega con los intereses de Déborah y le pregunta si está de acuerdo en que su sobrino Alejandro se case con Victoria. Déborah accede a que detengan a Alejandro antes que verlo casado con esa mujer, deja que Alito se vaya sin delatarlo. Y como Alejandro traicionó a su tía ahora ella va a traicionar a su sobrino.

Nova» Series» Me atrevo a amarte» Mejores momentos

Publicidad

Series

Alito mata a Dionisio para quedarse con su dinero, culpar a Alejandro y quedarse con Victoria

Alito mata a Dionisio para quedarse con su dinero, culpar a Alejandro y obtener a Victoria

Diana descubre que Evelia es su verdadera madre.

Diana descubre que Evelia es su verdadera madre

Suat y Ashen unen fuerzas contra Dilara para arrebatarle el control de los Köroğlu

Suat y Ashen unen fuerzas contra Dilara para arrebatarle el control de los Köroğlu

Mahir rechaza a Canfeza tras descubrir que es la hija del asesino de su padre
Momento destacado

Mahir rechaza a Canfeza tras descubrir que es la hija del asesino de su padre

Armando acaba detenido por la muerte de Irene tras la liberación de Héctor
Momento destacado

Armando acaba detenido por la muerte de Irene tras la liberación de Héctor

Vedat aparta a Suat como cabeza de familia de los Köroğlu y su hijo intenta asesinarlo mientras duerme
Momento destacado

Vedat aparta a Suat como cabeza de familia de los Köroğlu y su hijo intenta asesinarlo mientras duerme

Vedat descubre que Suat quiere incapacitarlo. Furioso y decepcionado, el patriarca toma una drástica decisión: aparta a su hijo de sus funciones y nombra a Dilara nueva cabeza de la familia.

Mahir le roba un beso a Canfeza mientras su padre la obliga a casarse con otro hombre
Momento destacado

Mahir le roba un beso a Canfeza mientras su padre la obliga a casarse con otro hombre

Mahir besa a Canfeza por sorpresa y su historia da un giro dramático cuando Kürsat le anuncia a su hija que la casará a la fuerza con uno de sus socios para salvar sus negocios ilegales.

Toñita descubre que está embarazada y Gerardo sueña con formar una familia junto a ella

Antonia descubre que está embarazada y Gerardo sueña con formar una familia junto a ella

El destino une las vidas de Mahir y Canfeza… sin que ellos sepan que un oscuro pasado los conecta

El destino une las vidas de Mahir y Canfeza… sin que ellos sepan que un oscuro pasado los conecta

Abismo de pasión

'Abismo de pasión', muy pronto en Nova

Publicidad