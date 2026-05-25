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Andrés y Elsa buscan desesperadamente a Eva tras la huida de sus padres adoptivos

Jaime y Verónica huyen de Guadalajara con la pequeña Eva. Desesperados, Andrés y Elsa inician una búsqueda contrarreloj por encontrarla. ¿Lograrán dar con su paradero?

Andrés y Elsa buscan desesperadamente a Eva tras la huida de sus padres adoptivos

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Andrés y Elsa viajan hasta Guadalajara y se presentan en casa de Jaime y Verónica para que sus respectivas madres, Silvia y Estela, conozcan por fin a su nieta Eva. Sin embargo, cuando llegan, el matrimonio Sotomayor no les abre la puerta.

Una empleada de los vecinos les informa de que se han marchado, han despedido al servicio y nadie sabe dónde pueden estar.

Elsa y Andrés intentan ponerse en contacto con ellos, pero no responden a las llamadas. La hija de Armando teme lo peor. "No quiero volver a perderla", dice entre lágrimas.

Elsa y Andrés descubren que los padres adoptivos de Eva se han fugado

Mientras tanto, Jaime y Verónica huyen de la ciudad. Él le hace creer a su mujer que han abandonado su hogar para evitar que Andrés y Elsa les arrebaten a Eva. "Estamos a punto de perderla desde que aparecieron Andrés y Elsa, nos la quieren quitar", le asegura.

Sin embargo, la realidad es muy distinta: Jaime está metido en negocios ilícitos y la vida de su familia corre peligro.

Jaime y Verónica huyen de Andrés y Elsa

Elsa y Andrés acuden a la ferretería de la familia Sotomayor para intentar descubrir dónde están, pero nadie sabe nada de su paradero, ni siquiera Víctor, el hermano de Jaime.

Desesperada, Elsa teme volver a perder a su hija, pero Andrés le promete que no dejará de buscarla hasta encontrarla. "Te prometo que vas a poder disfrutar de ella", le asegura antes de confesarle que sigue siendo el amor de su vida.

Aunque intenta mostrarse fuerte, Andrés termina derrumbándose ante su madre. "Siempre que las cosas empiezan a ir bien, la vida me da la espalda", le confiesa entre lágrimas.

Andrés se derrumba ante su madre

A la mañana siguiente, Andrés y Elsa desayunan juntos después de pasar una noche en vela pensando en Eva. Durante la conversación, él le revela que sospecha que los Sotomayor están implicados en negocios ilícitos. "Jaime no es el hombre recto que aparenta ser", afirma.

A Elsa le preocupa que Eva pueda estar en peligro, pero Andrés intenta tranquilizarla y le promete que hará todo lo posible por encontrarla.

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