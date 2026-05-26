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Estela toma el control de la empresa familiar y humilla a Ángela delante de todos

Con Armando en prisión por la muerte de Irene, Estela se pone al frente de la empresa textil y pide a Lamberto que sea el nuevo director de la compañía. Además, destituye a Ángela y le ofrece un puesto como costurera en el taller.

Estela toma el control de la empresa familiar y humilla a Ángela delante de todos

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Con Armando entre rejas por la muerte de Irene, Estela decide hacerse cargo de la empresa textil hasta encontrar un nuevo director, una noticia que disgusta enormemente a Ángela, que quería ponerse al mando de La Magnolia. Para tranquilizar a los empleados, les comunica que su intención no es despedir a nadie. Sin embargo, la madre de Aurora se enfrenta a ella y la madre de Elsa, para bajarle los humos, le pide que le lleve un café al despacho que ocupó su exmarido hasta su detención.

Estela anuncia a los empleados de La Magnolia que se hará cargo de la empresa.

Ángela le acerca el café y Estela aprovecha la ocasión para pedirle que organice una reunión con clientes y proveedores para informarles de que Armando está en la cárcel y que ella se hará cargo de la empresa.

La madre de Gerardo le reprocha que haya tomado el control de la empresa familiar y le asegura que a Armando no le van a gustar estos cambios cuando salga de prisión. Pero Estela está convencida de que su ex no va a salir de la cárcel porque la policía dispone de suficientes pruebas que lo incriminan en la muerte de Irene.

Lamberto llega a la empresa de Estela y ella anuncia que va a ser el nuevo director de la compañía, para asombro de Ángela.

La reacción de Ángela al saber que Lamberto es el nuevo director de La Magnolia

La madre de Elena le anuncia a la que fuera su íntima amiga que, a partir de ahora, va a trabajar como costurera en el taller. Ella cree que Estela la ha puesto en ese departamento para humillarla. Pero su nueva jefa le asegura que la verdadera humillación sería despedirla y dejarla en la calle.

Estela le muestra a Lamberto la empresa por dentro y le presenta a los empleados para que lo conozcan. Cuando Ángela lo ve, le pide que la ayude, pero él se opone. Entonces, la amante de Armando amenaza con boicotear la producción, pero el padre de Aurora no se queda de brazos cruzados y le advierte de que, si lo hace, no le temblará el pulso a la hora de despedirla.

Las amenazas de Ángela a Lamberto
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