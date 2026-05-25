La condición de Selim a Canfeza para cancelar la boda

Kürşat descubre el paradero de Canfeza en la gasolinera donde Mahir la dejó y la obliga a regresar a casa. Allí les espera Selim, su prometido, completamente fuera de sí tras haber sido abandonado en el altar.

El empresario quiere castigarla por haber huido de la boda, pero Kürşat le pide calma y le promete que recibirá su merecido. "Esto no va a quedar impune", asegura Selim lleno de rabia.

Lejos de proteger a su hija, Kürşat le deja claro a Selim que, una vez casados, podrá hacer con ella lo que quiera, unas palabras que destrozan a Canfeza.

La joven se niega rotundamente a casarse con él, pero su padre la amenaza de muerte si vuelve a intentar escapar. Aun así, Canfeza está dispuesta a sacrificar su vida antes que dar el "sí, quiero" a un hombre al que no ama.

Canfeza está en su habitación con Sare y recibe el vestido de novia que Selim ha comprado para ella. Desesperada, le pide a su amiga el teléfono para llamar a Mahir y suplicarle ayuda, pero el comisario no responde ni a sus llamadas ni a sus mensajes.

Aun así, Canfeza mantiene la esperanza. Está convencida de que Mahir siente algo por ella después de que él le pusiera en la cabaña el anillo que encontrócuando ella lo lanzó al riachuelo durante un ritual para encontrar marido.

En uno de sus mensajes, la joven le confiesa que su padre pretende obligarla a casarse con Selim y le ruega que impida la boda. Mahir lo lee y decide acudir al enlace para ayudarla. ¿Llegará a tiempo?

Pero antes de que eso ocurra, los hombres de Selim secuestran a Canfeza y la llevan a la cabaña del bosque donde pasó la noche con Mahir.

Al principio, ella cree que ha sido el comisario quien la ha llevado allí, pero pronto descubre que todo forma parte del plan de Selim. El empresario le revela que sabe lo ocurrido entre ella y Mahir e intenta convencerla de que el policía solo quiere atrapar a su padre. "Confío en él", responde Canfeza sin dudar.

Convencido de que Mahir no aparecerá, Selim le propone un trato: cancelará la boda si el comisario va a rescatarla antes del enlace. Pero, si no lo hace, tendrá que casarse con él.

Canfeza acepta porque cree que Mahir acabará salvándola. Pero… ¿está en lo cierto? ¿Llegará el comisario a tiempo para impedir la boda?