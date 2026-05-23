Diana descubre que Evelia es su verdadera madre.

Diana Paz no puede más y le pregunta a su padre qué pasó con su madre. Dionisio le cuenta la verdad sobre su mujer a su hija Diana. Le explica que no fue ninguna santa y Diana sabe que la gente del pueblo decía que le era infiel con Fernando Pérez-Soler. ¡Por eso odia tanto a Valente, porque le recuerda al engaño de su mujer!

Al final, Dionisio se ve presionado por Evelia para contar lo que le hizo a Olivia y a Fernando. ¡Él fue quien provocó el accidente en el que murieron Olivia y Fernando!

Diana no puede creerlo, está destrozada. La mujer se enfrenta a su padre ahora que sabe la verdad. Evelia le confiesa la verdad y le pide perdón por haber callado tanto tiempo. Diana mira a su padre a los ojos y le pregunta cómo fue capaz de matar a su madre y el se defiende diciendo que se los encontró besándose y ellos se subieron en el coche.

Pero Dionisio también le pide a Evelia que le cuente por qué ha callado durante tantos años. ¿Qué puede ser peor de lo que hizo Dionisio? Dionisio la acusa de traición porque otra mujer se hiciera cargo del hijo de Evelia. Y diana descubre lo que no se imaginaba: Olivia no era su madre. ¡Evelia fue quien le dio a luz!

Por eso Olivia se aparece como un fantasma. Quizás la única manera de que descanse en paz es que se sepa la verdad.

Evelia fue cómplice de Dionisio y guardó silencio para que su padre le permitiera estar cerca de su hija, de Diana. Olivia no podía quedarse embarazada y confabuló con Evelia para que fuera madre, y Dionisio aceptó ser su padre.

Ese es su verdadero origen. Diana le dice a Evelia que le mintió y ocultó durante toda su vida algo que tenía derecho a saber. Pero Evelia tenía miedo de que su padre la apartara de ella, de que no la entendiera. La mujer le pide a Diana que la perdone.

Pero a Diana no le pasa por alto que Dioniso está intentando desviar la atención del hecho de que ¡es un asesino!

Dionisio admite que todo hubiera ido bien si no se hubiera casado con Valente. Pero Diana defiende a su marido por delante de su padre. Le dice que no quiere verlo en su casa ni cerca de sus hijas y no quiere que acuda a la boda de Victoria. Diana quiere que se haga justicia y que todo el mundo sepa cómo es en realidad Dionisio Paz.