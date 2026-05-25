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Ashen traiciona a Suat para que Dilara sea la nueva cabeza de familia

Dilara descubre que Ashen lleva tiempo tomando anticopcetivos a espaldas de Murat y Vedat, un secreto que podría destruir su matrimonio. Para evitar que salga a la luz, la joven decide apoyar a Dilara y traicionar a Suat durante la reunión familiar de los Köroğlu.

Ashen traiciona a Suat para que Dilara sea la nueva cabeza de familia

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Ashen irrumpe furiosa en la habitación de Dilara tras descubrir, gracias a Nur, que su hermana ha estado rebuscando entre sus cosas. Cuando descubre el motivo, pierde por completo los nervios: Dilara ha encontrado las pastillas anticonceptivas que lleva tiempo tomando a escondidas para no quedarse embarazada.

Si Vedat o Murat descubren su secreto, Ashen teme decepcionarlos, especialmente a su marido, que sueña con convertirse en padre.

Para evitar que Dilara revele la verdad, Ashen se ve obligada a aliarse con ella y traicionar a Suat durante la reunión extraordinaria convocada por el patriarca de los Köroğlu.

Las amenazas de Dilara a su hermana Ashen

Finalmente, Ashen decide apoyar a Dilara como nueva líder de la familia, una traición que deja completamente destrozado a su hermano mayor.

Durante la reunión familiar, Vedat comunica a sus hijos que Dilara será la nueva líder de la familia tras la traición de Suat.

El marido de Firdevs niega haber querido perjudicar a su padre y asegura que solo intentó proteger a la familia al pensar que la salud mental del patriarca estaba deteriorándose.

Suat intenta desprestigiar a su hermana Dilara ante su padre

Además, cuestiona la capacidad de Dilara para liderar los negocios familiares y pide a Ashen que se pronuncie. Está convencido de que su hermana lo apoyará, pero se queda en shock cuando ella se posiciona del lado de Dilara.

Más tarde, Murat aprovecha la reunión para consultar a Vedat sobre la posible venta de seis locales comerciales. Cuando el patriarca le pregunta a Dilara qué decisión tomaría, la joven se queda completamente en blanco y él decide por ella: venderlos.

Por último, Vedat revela a sus hijos que Eren ha reclamado la parte de la herencia que le correspondey les pide que lo expulsen de la villa familiar. ¿Aceptarán cumplir sus órdenes?

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