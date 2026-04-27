Ceylin miente a Ilgaz para proteger a su hermano Çinar

La nueva fiscal, Iclal, ha descubierto que Ceylin y Yekta, borraron las imágenes de Çinar comprando los medicamentos que amtaron a Kadir y va detrás de ella. Mientras, Ceylin trata de encontrar a Çinar, para avisarlo y protegerlo, pero le resulta imposible ya que el joven Kaya ha abandonado el edificio donde estaba viviendo y no le coge el teléfono.

Esto causa un nuevo enfrentamiento entre Ilgaz y Ceylin. Para empezar ahora es Ceylin la que siente celos de Iclal. Cree que ella y su marido fueron más que amigos en el pasado pero la realidad es que la fiscal se la tiene jurada a Ilgaz porque él dejó en libertad al asesino del padre de ella. Pero no quiere contárselo a Ceylin para no tener que darle otras muchas más explicaciones.

Pero además, Ilgaz está cansado de que su mujer le cuente cosas al policía Firat, que fue su pareja, y trabajen a sus espaldas. Y es más, ¡ha descubierto que Ceylin borró las pruebas en las que se veían quien mató a Kadir!

Ilgaz le pregunta por qué lo borró y quién está protegiendo, pero la abogada no suelta prenda. ¡No quiere decirle que fue Çinar!: “No lo sé y, aunque no lo supiera, no te lo diría” le dice la abogada mientras Ilgaz vuelve a sentirse engañado por su esposa.

Respecto al dinero de Kadir, Merdan y Osman se lo llevaron a casa y y descubren que… ¡Parla también está allí! El empresario se queda muy sorprendido ya que no quiere que su hija esté involucrada en estos negocios, pero Merdan le dice que Parla va a ayudar a repartir el dinero entre las chicas que sufrieron malos tratos en una peligrosa red de maltrato que estuvieron investigando ya de la que Kadir era el cabecilla.

Todo ese dinero era de las víctimas y ahora Merdan quiere devolvérselo a cada una de ellas. ¿Conseguirán el objetivo de llevar todo el dinero a sus dueñas sin poner en peligro a Parla?