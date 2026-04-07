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¡Ilgaz está vivo! Así es su vida cinco años después

Han pasado cinco años desde que Ilgaz sufrió un disparo. ¿Qué ha pasado entre él y Ceylin que ni se hablan? ¿Será esa niña que aparece con Ceylin su hija?

¡Ilgaz está vivo! Así es su vida cinco años después

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Nada volverá a ser lo mismo. Afortunadamente, Ilgaz sigue vivo. Descubrimos que Turgut Ali no lo mató y que ha seguido con su vida como fiscal, pero sin Ceylin. ¿Qué habrá pasado entre ellos? ¿Por qué les hizo creer a todos que había muerto?

Tras estos cinco años, descubrimos a un Ilgaz mucho más serio, frío y distante. Y no solo él ha cambiado también Ceylin a la que vemos con cambio de look, mucho más seria y convertida en… ¡una reputada fiscal!

La joven Erguvan irá al colegio a recoger a Elif, una preciosa niña de unos cinco años. ¿Será su hija? Podría encajar porque en el último capítulo descubrimos que… ¡estaba embarazada!

El destino, que es caprichoso, volverá a poner en el mismo camino Ilgaz y Ceylin. La muerte de una chica que saltó desde la ventana de un hotel será solo el comienzo de una investigación que volverá a juntar a la pareja, aunque por el momento sea de manera profesional.

¿Descubriremos que ha pasado entre ellos para que prácticamente ni se dirijan la palabra?

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