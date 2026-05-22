Armando acaba detenido por la muerte de Irene tras la liberación de Héctor

Héctor recibe una gran noticia de su abogado: el juez ha decidido dejarlo en libertad gracias a la carta que encontró su hija Aurora y al estudio caligráfico que confirmó que fue Guillermina quien la escribió.

La noticia llena de alegría al gobernante del distrito y toda su familia lo espera a las puertas de la cárcel para darle la bienvenida. Sin embargo, la prensa no tarda en acorralarlo a preguntas. El padre de Meche asegura ante los medios que espera que la policía encuentre al verdadero culpable de la muerte de Irene y sostiene que el arma homicida hallada en su coche fue colocada allí por el asesino de la hermana de Estela.

La liberación de Héctor pone muy nervioso a Armando, ya que ahora se convierte en el principal sospechoso del crimen. De hecho, el padre de Horacio se presenta en su lugar de trabajo para acusarlo directamente de la muerte de Irene y advertirle de que la policía va tras él. "Asesinaste a Irene y vas a pasar el resto de tu vida entre rejas", le dice muy serio.

Y no se equivoca. La comandante Natalia termina deteniendo a Armando y lo esposa para llevárselo a comisaría. Ángela intenta impedirlo asegurando que Guillermina escribió la carta movida por el despecho al no ser correspondida por él. Pero Natalia le pide que guarde silencio si no quiere acabar detenida por complicidad.