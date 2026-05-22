Mahir rechaza a Canfeza tras descubrir que es la hija del asesino de su padre

Canfeza está a punto de casarse con Selim, un socio de su padre Kürşat, obligado por las deudas y los negocios ilegales del empresario. Pero todo cambia cuando Mahir aparece en la boda acompañado de Raşit, inspector de policía y viejo amigo de su difunto padre Mehmet. Al verlo, el joven no puede evitar recordar el día en el que Kürşat asesinó a sangre fría a su padre delante de él y de su madre Süreyya.

Desde la ventana de su habitación, Canfeza descubre que Mahir ha acudido a la boda y su amiga Sare descubre quién es realmente el joven del que se enamoró en la cueva de aguas termales.

Cuando llega el alcalde para oficiar la ceremonia, Kürşat va a buscar a su hija y se encuentra con una sorpresa inesperada: Sare se ha vestido de novia y Canfeza ha escapado a caballo.

La joven se refugia en la cueva donde conoció a Mahir y le pide que se reúna allí con ella. "¿Aún quieres casarte conmigo?", le pregunta. Él acepta encantado… hasta que descubre que Canfeza es la hija de su peor enemigo. La noticia lo deja completamente en shock y es incapaz de entregarle el anillo que ella había dejado sobre una vela flotando en el riachuelo.

Mahir no sabe qué hacer. Está profundamente enamorado de ella, pero el odio que siente hacia Kürşat le impide imaginar un futuro a su lado. Aun así, decide ayudarla a esconderse durante unas horas para evitar que su padre y la policía den con ella. Durante el trayecto en coche, el joven no puede contener su rabia y carga duramente contra Kürşat. "Tu padre utiliza a la gente y mata a quienes ya no le sirven", le dice.

Tras esquivar un control policial, ambos pasan la noche en una cabaña perdida en el bosque. Allí, Canfeza le confiesa que el día que se conocieron estaba rezando para cambiar el destino marcado por el terrible crimen que cometió su padre el mismo día que ella nació y que provocó que su abuela dejara de hablarle.

Mahir intuye entonces que se refiere al asesinato de su padre y estalla de ira. Su reacción desconcierta a Canfeza, que empieza a pensar que el joven ha perdido la cabeza. Fuera de sí, él le pide que abandone la cabaña.

La hija de Kürşat se marcha sola en mitad de la noche y termina haciéndose daño en una pierna. Poco después, Mahir se arrepiente de sus palabras y sale a buscarla para convencerla de que vuelva a la cabaña.

Sin embargo, al día siguiente, el joven toma una decisión inesperada: aprovechando una parada en una gasolinera, abandona a Canfeza mientras ella entra al baño. ¿Kürşat y Selim acabarán encontrándola?