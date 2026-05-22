Cuento de una noche

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Mahir rechaza a Canfeza tras descubrir que es la hija del asesino de su padre

Canfeza huye de la boda que su padre ha organizado con Selim y recurre a Mahir para empezar una nueva vida junto a él. El joven está dispuesto a casarse con ella… hasta que descubre que es hija de Kürşat, el hombre que asesinó a su padre delante de sus ojos.

Mahir rechaza a Canfeza tras descubrir que es la hija del asesino de su padre

Publicidad

Nova
Publicado:

Canfeza está a punto de casarse con Selim, un socio de su padre Kürşat, obligado por las deudas y los negocios ilegales del empresario. Pero todo cambia cuando Mahir aparece en la boda acompañado de Raşit, inspector de policía y viejo amigo de su difunto padre Mehmet. Al verlo, el joven no puede evitar recordar el día en el que Kürşat asesinó a sangre fría a su padre delante de él y de su madre Süreyya.

Desde la ventana de su habitación, Canfeza descubre que Mahir ha acudido a la boda y su amiga Sare descubre quién es realmente el joven del que se enamoró en la cueva de aguas termales.

Mahir, cara a cara con Kürşat

Cuando llega el alcalde para oficiar la ceremonia, Kürşat va a buscar a su hija y se encuentra con una sorpresa inesperada: Sare se ha vestido de novia y Canfeza ha escapado a caballo.

Sare se viste de novia para que Canfeza pueda huir de su boda

La joven se refugia en la cueva donde conoció a Mahir y le pide que se reúna allí con ella. "¿Aún quieres casarte conmigo?", le pregunta. Él acepta encantado… hasta que descubre que Canfeza es la hija de su peor enemigo. La noticia lo deja completamente en shock y es incapaz de entregarle el anillo que ella había dejado sobre una vela flotando en el riachuelo.

Mahir no sabe qué hacer. Está profundamente enamorado de ella, pero el odio que siente hacia Kürşat le impide imaginar un futuro a su lado. Aun así, decide ayudarla a esconderse durante unas horas para evitar que su padre y la policía den con ella. Durante el trayecto en coche, el joven no puede contener su rabia y carga duramente contra Kürşat. "Tu padre utiliza a la gente y mata a quienes ya no le sirven", le dice.

Mahir se sincera ante Canfeza: "Tu padre es un demonio"

Tras esquivar un control policial, ambos pasan la noche en una cabaña perdida en el bosque. Allí, Canfeza le confiesa que el día que se conocieron estaba rezando para cambiar el destino marcado por el terrible crimen que cometió su padre el mismo día que ella nació y que provocó que su abuela dejara de hablarle.

Mahir intuye entonces que se refiere al asesinato de su padre y estalla de ira. Su reacción desconcierta a Canfeza, que empieza a pensar que el joven ha perdido la cabeza. Fuera de sí, él le pide que abandone la cabaña.

Canfeza le cuenta a Mahir que su padre cometió un crimen atroz

La hija de Kürşat se marcha sola en mitad de la noche y termina haciéndose daño en una pierna. Poco después, Mahir se arrepiente de sus palabras y sale a buscarla para convencerla de que vuelva a la cabaña.

Sin embargo, al día siguiente, el joven toma una decisión inesperada: aprovechando una parada en una gasolinera, abandona a Canfeza mientras ella entra al baño. ¿Kürşat y Selim acabarán encontrándola?

Mahir abandona a Canfeza en una gasolinera
Nova» Series» Cuento de una noche» Mejores momentos

Publicidad

Series

Suat y Ashen unen fuerzas contra Dilara para arrebatarle el control de los Köroğlu

Suat y Ashen unen fuerzas contra Dilara para arrebatarle el control de los Köroğlu

Mahir rechaza a Canfeza tras descubrir que es la hija del asesino de su padre

Mahir rechaza a Canfeza tras descubrir que es la hija del asesino de su padre

Armando acaba detenido por la muerte de Irene tras la liberación de Héctor

Armando acaba detenido por la muerte de Irene tras la liberación de Héctor

Vedat aparta a Suat como cabeza de familia de los Köroğlu y su hijo intenta asesinarlo mientras duerme
Momento destacado

Vedat aparta a Suat como cabeza de familia de los Köroğlu y su hijo intenta asesinarlo mientras duerme

Mahir le roba un beso a Canfeza mientras su padre la obliga a casarse con otro hombre
Momento destacado

Mahir le roba un beso a Canfeza mientras su padre la obliga a casarse con otro hombre

Toñita descubre que está embarazada y Gerardo sueña con formar una familia junto a ella
Momento destacado

Antonia descubre que está embarazada y Gerardo sueña con formar una familia junto a ella

La pareja vive uno de los momentos más felices de su relación después de confirmar que esperan un bebé. Mientras Toñita se ilusiona con su futuro junto al médico, Gerardo le promete que hará todo lo posible por empezar una nueva vida a su lado.

El destino une las vidas de Mahir y Canfeza… sin que ellos sepan que un oscuro pasado los conecta
Momento destacado

El destino une las vidas de Mahir y Canfeza… sin que ellos sepan que un oscuro pasado los conecta

Un encuentro inesperado cambia la vida de Mahir y Canfeza, que se enamoran sin saber que sus familias llevan años enfrentadas por un pasado lleno de dolor y rencor. Mientras los secretos salen a la luz y las heridas vuelven a abrirse, ambos tendrán que luchar por un amor que parece imposible.

Abismo de pasión

'Abismo de pasión', muy pronto en Nova

Estas son las razones por las que no te puedes perder Cuento de una noche

Estas son las razones por las que no te puedes perder Cuento de una noche

Tensión entre los Köroğlu: Suat quiere incapacitar a Vedat, pero Dilara y Ashen se oponen

Tensión entre los Köroğlu: Suat quiere incapacitar a Vedat, pero Dilara y Ashen se oponen

Publicidad