Suat y Ashen unen fuerzas contra Dilara para arrebatarle el control de los Köroğlu

Tras descubrir que Suat quería buscarle un tutor legal al creer que tiene problemas mentales, Vedat toma una decisión drástica: destituir a su primogénito de todos sus cargosy nombrar a Dilara como la nueva líder de la familia.

Sin embargo, Suat no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Desesperado, intenta asfixiar a su padre mientras duerme, pero su plan se viene abajo cuando Vedat despierta a tiempo y logra salvar su vida.

Después de lo ocurrido, el primo de Eren quiere alejarse tanto de su padre como de Dilara, pero Firdevs le convence para que se alíe con Ashen y así poder desbancar a su hermana del poder.

Tras pensarlo detenidamente, Suat sigue el consejo de su esposa y habla con Ashen. La mujer de Murat acepta unir fuerzas con su hermano para proteger el futuro de los Köroğlu, aunque pone una condición: quiere que su marido sea el nuevo líder de la familia.

Pero Suat rechaza la idea. Le pide que recapacite y le asegura que Vedat jamás permitirá que Murat esté al frente de los negocios porque no lleva el apellido Köroğlu. En su lugar, le propone liderar juntos y convertir a Murat en su mano derecha.

Finalmente, Suat consigue convencer a Ashen y le pide que, cuando Vedat reúna a toda la familia, se posicione públicamente en contra de Dilara.

Lo que ninguno de los dos imagina es que Nur ha escuchado toda la conversación. La malvada mujer corre inmediatamente a contárselo a Dilara. "Tus hermanos se están aliando en tu contra", le advierte. Pero la reacción de Dilara sorprende: "Ya lo esperaba… aunque no tan rápido. Bien por ellos", responde con ironía.