Hay un testigo del secuestro de Mercan pero ¿se pueden fiar de él?

Lo que parecía que iba a ser un día inolvidable en la playa se ha convertido en el peor día de la vida de Ilgaz y Ceylin.

Un despiste provocó que la hija de la pareja desapareciese sin dejar rastro y todos la buscan sin descanso. ¡Ilgaz y Ceylin están desesperados!

La policía monta un operativo para encontrar a la pequeña, pero ninguna de las personas que estaban en la playa ha visto nada. Entonces, aparece un posible testigo.

Se trata de Macit, un anciano que padece demencia y que le asegura a la joven Erguvan que la niña no se metió en el agua y alguien la ha secuestrado: “Se alejó mientras gritaba mamá”.

Ceylin se queda sin palabras, aunque con la esperanza de encontrar a su pequeña con vida ante esta noticia.

La joven pasa de la felicidad a la desesperación en cuestión de segundos cuando se da cuenta de que el anciano de repente no encuentra nada.

La policía le interroga, pero su declaración no parece válida ya que cree que el hombre podría habérselo inventado o que su cerebro le haya jugado una mala pasada.

¿Estará diciendo la verdad y habrá visto quién se llevó a Mercan?