Secretos de familia

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Hay un testigo del secuestro de Mercan pero ¿se pueden fiar de él?

Un señor asegura haber visto cómo se llevana a Mercan de la playa en un descuido de sus padres: "La niña se alejó mientras gritaba".

Hay un testigo del secuestro de Mercan: no se metió en el agua

Publicidad

Nova
Publicado:

Lo que parecía que iba a ser un día inolvidable en la playa se ha convertido en el peor día de la vida de Ilgaz y Ceylin.

Un despiste provocó que la hija de la pareja desapareciese sin dejar rastro y todos la buscan sin descanso. ¡Ilgaz y Ceylin están desesperados!

La policía monta un operativo para encontrar a la pequeña, pero ninguna de las personas que estaban en la playa ha visto nada. Entonces, aparece un posible testigo.

Se trata de Macit, un anciano que padece demencia y que le asegura a la joven Erguvan que la niña no se metió en el agua y alguien la ha secuestrado: “Se alejó mientras gritaba mamá”.

Ceylin se queda sin palabras, aunque con la esperanza de encontrar a su pequeña con vida ante esta noticia.

La joven pasa de la felicidad a la desesperación en cuestión de segundos cuando se da cuenta de que el anciano de repente no encuentra nada.

La policía le interroga, pero su declaración no parece válida ya que cree que el hombre podría habérselo inventado o que su cerebro le haya jugado una mala pasada.

¿Estará diciendo la verdad y habrá visto quién se llevó a Mercan?

Nova» Series» Secretos de familia» Mejores momentos

Publicidad

Series

Hay un testigo del secuestro de Mercan: no se metió en el agua

Hay un testigo del secuestro de Mercan pero ¿se pueden fiar de él?

Civan tiende una trampa a Mali, pero logra escapar en el último momento

Civan tiende una trampa a Mali, pero logra escapar en el último momento

Nur intenta volver a su antigua vida de lujo, pero todos sus planes fracasan y termina regresando al vertedero

Nur intenta volver a su antigua vida de lujo, pero sus planes fracasan y termina regresando al vertedero

Ni la distancia logra separar a Elsa y Andrés: no dejan de pensar el uno en el otro
Momento destacado

Ni la distancia logra separar a Elsa y Andrés: no dejan de pensar el uno en el otro

Mercan, la hija de Ceylin e Ilgaz ¡fue secuestrada!
Momento destacado

Mercan, la hija de Ceylin e Ilgaz ¡fue secuestrada!

Nur lo pierde todo en su cumpleaños: su familia la traiciona y acaba en el vertedero
Momento destacado

Nur lo pierde todo en su cumpleaños: su familia la traiciona y acaba en el vertedero

Una trampa perfectamente orquestada por Civan y Leyla deja a Nur en la calle, sin pertenencias y obligada a rebuscar basura en el vertedero para poder sobrevivir.

Todo se complica: detienen a Andrés y Elsa es enviada al racho de su tía Clemencia para ocultar su embarazo
Momento destacado

Todo se complica: detienen a Andrés y Elsa es enviada al racho de su tía Clemencia para ocultar su embarazo

Todo se complica para la pareja: mientras él es encarcelado tras una falsa acusación, Elsa es obligada a marcharse lejos para ocultar su embarazo y evitar un escándalo familiar.

Valente liquida la deuda con Dionisio

Valente liquida la deuda con Dionisio

Así dieron la bienvenida Ceylin e Ilgaz a su hija

Así dieron la bienvenida Ceylin e Ilgaz a su hija

Civan evita el atropello de Leyla y descubre un vídeo comprometedor sobre la muerte de Hilmi que amenaza con cambiar el destino de la chef

Civan evita el atropello de Leyla y descubre un vídeo comprometedor sobre la muerte de Hilmi que amenaza con cambiar el destino de la chef

Publicidad